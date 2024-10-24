Чому військові КНДР насправді рвуться на війну в Україну

За інформацією української розвідки, солдати з КНДР готуються для перекидання на фронт в Україні, а інші перебувають у тренувальних центрах Росії. Та попри всі ризики, для вояків КНДР шлях на український фронт, це дорога до відносної свободи.

Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян, пояснивши, чим вигідні Володимиру Путіну північнокорейські солдати на відміну від російських мобілізованих.

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Армія – путівка у життя

За словами Асланяна, якщо примусова мобілізація всередині Росії загрожуватиме Путіну зростанням градуса в суспільстві, то з вояками КНДР все простіше. Вони живуть в умовах тотальної відсутності прав та свобод, тому на війну відправляються без вагань.

Поняття "взяли в заручники та відправили в армію" в них немає. Бо там, якщо комусь пощастило потрапити в армію, йому всі заздрять. Бо його забезпечує держава. Кар'єра в армії, це єдиний соціальний ліфт в КНДР,

– зазначив Асланян.

Щодо родичів військових у Північній Кореї, то для них це єдина змога почуватися у відносній безпеці, але водночас під ще більшим контролем з боку влади.

Країна-концтабір

Окрім того, ведучий каналу "Ходорковський LIVE" звернув увагу на те, що в КНДР не існує державних та суспільних інституцій в тому вигляді, в якому звикли їх розуміти в Європі.

"Ми дарма розуміємо Північну Корею як державу. В них немає свободи переміщень, свободи в будь-якому сенсі. Це один великий концтабір. Там всі інститути не працюють так, як в цивілізованому світі. Тому для них будь-яка можливість вирватись з цього концтабору – це вже в певному сенсі свобода", – резюмував Сергій Асланян.

Нагадаємо, у Китаї відреагували на появу військ КНДР в Росії, зазначивши, що не в курсі ситуації навколо участі північнокорейців у війні в Україні.