Опозиціонер з Росії розповів, чому ядерна зброя не долетить до України, навіть якщо буде наказ

Напередодні поразок російської армії керівництво Росії традиційно активізує ядерні погрози. Водночас можливість застосування ядерної зброї проти України залишається малоймовірною.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Він впевнений, що Путін не буде застосувати ядерну зброю проти України.

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Можуть скинути ядерну бомбу над Каспієм

За його словами, якщо президент Росії Владімір Путін все ж наважиться застосувати ядерну зброю, то це обійдеться йому великою ціною: якщо він це зробить, то його кінець настане набагато швидше.

"На мою думку, Бог не дасть цього зробити. Путін може дати команду, але одразу після цього трапиться низка подій: або не завантажать, або не запуститься, або заіржавіла, або не вилетіла, або пілот, дізнавшись, що він має зробити, все кине і нап’ється. У будь-якому випадку станеться якась подія, яка не дозволить ядерній зброї долетіти до України", – заявив П'яних.

Гліб П'яних про ймовірність застосування ядерної зброї: дивитись відео

Він додав, що існує велика ймовірність, що росіяни можуть упустити ядерну зброю над Каспійським морем. Таку ситуацію не можна виключати, адже у росіян таке трапляється постійно.

Скільки вони вже таких ракет "загубили" – і в Каспії, вбивши сотні тюленів, і нещодавно в Бєлгороді,

– зазначив опозиціонер.

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