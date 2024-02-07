Чому журналістів тимчасово не пускають у звільнені міста: відповідь від військових

Журналістів не одразу пускають у деокуповані міста через складні оперативні заходи військових та інших служб. У ЗСУ пояснили, що важливо забезпечити стабільність території перед відвіданням журналістів.

Після звільнення міст можуть проводитися суміжні заходи, з якими пресслужба не ознайомлена, і важливо забезпечити стабільність території перед відвіданням журналістів. Про це повідомив керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" капітан ЗСУ Ілля Євлаш.

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У чому небезпека для журналістів

Євлаш пояснив, що роль преси на звільнених територіях виконують військові пресслужби, оскільки журналістам не завжди безпечно входити до деокупованого міста через складні оперативні умови. Він зазначив, що військові пресслужби можуть виконувати цю роль, доки оперативна ситуація не дозволяє привести журналістів в місто.

Керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" також висловив думку, що військові могли б впустити обмежену кількість журналістів у звільнене місто, але зауважив, що такий вибір може викликати звинувачення у вибірковості.

Військова комунікація – дуже унікальний вид комунікації, особливо в умовах реальних бойових дій такої інтенсивності. Коли звільняється місто, ми не можемо туди запустити всіх, а це 2 – 3 сотні журналістів. Туди заходять війська, там треба закріпитися, провести зачистку. Одного-двох (журналістів – ред.) ми ще можемо взяти, але що тоді скажуть інші?,

– сказав Євлаш.

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