Чому втрати окупантів стрімко зростають: експерт навів важливі історичні паралелі
За останній тиждень російські окупаційні війська зазнали безпрецедентні втрати. 29 жовтня кількість загиблих сягнула 950 людей за добу, і відтоді статистика не падає. Це свідчить про те, що на Росію чекає серйозна стратегічна поразка в Україні.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше Генштаб повідомив, що скоро втрати окупантів наблизяться до 75 тисяч військових.
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Неминуча поразка Росії
Черник зазначив, що поразка РФ постає очевиднішою, якщо провести історичні паралелі з втратами інших країн в минулих війнах та збройних конфліктах:
- Сполученні Штати під час війни у В’єтнамі за 11 років втратили 58 тисяч особового складу.
- Радянський Союз під час війни в Афганістані за 10 років втратив (тоді загальна чисельність населення Радянського Союзу складала понад 250 мільйонів людей) втратив 14,5 тисяч особового складу.
- Сербія під час війни на Балканах (після розпаду Радянського Союзу) за майже 10 років втратила 35 тисяч особового складу.
- Австралія та Індія під час Другої Світової війни за шість років втратили відповідно 23 тисячі та 36 тисяч особового складу.
- США за 20 років перебування в Афганістані втратили 2,5 тисячі військовослужбовців.
Це дуже важливі паралелі, вони критичні, щоб ми розуміли, наскільки серйозну стратегічну поразку зазнає РФ. І вона неминуче її зазнає,
– вважає аналітик.
Ворога треба знищувати
Росіяни зазнають суттєвих збитків й військової техніки. Від початку війни з 3300 машин ЗСУ вже знищили понад 2700. Черник наголошує, що ці показники також безпрецедентні з часів Другої Світової війни.
Різке збільшення кількості загиблих окупантів пов’язують з прибуттям в Україну російських мобілізантів. Проте Петро Черник вважає, що немає значення, хто серед загиблих – мобілізанти чи штатна армія – це ворог і його треба знищувати.
"Ворог прийшов убивати нас, то яка різниця, хто вони такі. Тут немає предмета для дискусії", – наголосив експерт.
Петро Черник навів історичні паралелі, які дають надію на швидку поразку Росії: дивіться відео
Втрати Росії під час війни: останні події
- За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за 8 місяців війни РФ втратила понад 270 літаків. Це вдвічі більше за ту кількість літаків, які Росія втратила у війні в Афганістані.
- В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи на одній з перших військових баз окупантів – захопленому підприємстві "Рефма". В його цехах росіяни розмістили військову техніку, а в офісних приміщеннях – штаб-квартиру ФСБ. Унаслідок вибухів зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі та ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки.