Чому втрати окупантів стрімко зростають: експерт навів важливі історичні паралелі

За останній тиждень російські окупаційні війська зазнали безпрецедентні втрати. 29 жовтня кількість загиблих сягнула 950 людей за добу, і відтоді статистика не падає. Це свідчить про те, що на Росію чекає серйозна стратегічна поразка в Україні.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше Генштаб повідомив, що скоро втрати окупантів наблизяться до 75 тисяч військових.

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Неминуча поразка Росії

Черник зазначив, що поразка РФ постає очевиднішою, якщо провести історичні паралелі з втратами інших країн в минулих війнах та збройних конфліктах:

Сполученні Штати під час війни у В’єтнамі за 11 років втратили 58 тисяч особового складу.

Радянський Союз під час війни в Афганістані за 10 років втратив (тоді загальна чисельність населення Радянського Союзу складала понад 250 мільйонів людей) втратив 14,5 тисяч особового складу.

Сербія під час війни на Балканах (після розпаду Радянського Союзу) за майже 10 років втратила 35 тисяч особового складу.

Австралія та Індія під час Другої Світової війни за шість років втратили відповідно 23 тисячі та 36 тисяч особового складу.

США за 20 років перебування в Афганістані втратили 2,5 тисячі військовослужбовців.

Це дуже важливі паралелі, вони критичні, щоб ми розуміли, наскільки серйозну стратегічну поразку зазнає РФ. І вона неминуче її зазнає,

– вважає аналітик.

Ворога треба знищувати

Росіяни зазнають суттєвих збитків й військової техніки. Від початку війни з 3300 машин ЗСУ вже знищили понад 2700. Черник наголошує, що ці показники також безпрецедентні з часів Другої Світової війни.

Різке збільшення кількості загиблих окупантів пов’язують з прибуттям в Україну російських мобілізантів. Проте Петро Черник вважає, що немає значення, хто серед загиблих – мобілізанти чи штатна армія – це ворог і його треба знищувати.

"Ворог прийшов убивати нас, то яка різниця, хто вони такі. Тут немає предмета для дискусії", – наголосив експерт.

Петро Черник навів історичні паралелі, які дають надію на швидку поразку Росії: дивіться відео

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