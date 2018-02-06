Чому чорні "кремлівські списки" поки не стали офіційними: пояснення політолога

Американці не ввели офіційні санкції проти Росії з певних причин. За "кремлівськими списками" був сигнал – офіційних санкцій поки немає, отже, потрібно конструктивно домовлятися.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як нагадує експерт, список з'явився зараз, тому що це умова закону про країни, які становлять загрозу для національної безпеки США, куди, крім Росії, увійшли КНДР і Іран. На переконання Володимира Фесенка, є підозри, що існують неформальні, неофіційні санкції у вигляді рекомендацій. Наприклад, не давати кредити компаніям, пов'язаними з фігурантами цього списку, вводити візові обмеження для членів їхніх сімей, обмежити купівлю "списочниками" нерухомості в США. Це може бути в закритій секретній частині доповіді.

Американці, на думку політолога, поки не ввели офіційних санкцій з прагматичних причин. По-перше, санкції бажано вводити, коли для цього є привід – відбулося якесь загострення або виникла необхідність саме зараз здійснити тиск на Росію.

Американці розуміють, що санкції – серйозний козир, який не треба кожен раз викладати на стіл. Погрозити, натякнути – цю функцію список виконав. Це чорний список потенційних цілей, але козир не задіяний. Таке профілактичне стримування і загроза,

– вважає Володимир Фесенко.

По-друге, зазначає експерт, Трамп хоче домовлятися з Путіним і не бажає спалювати всі мости. У Білому домі, говорить Фесенко, побоюються, що нова хвиля санкцій по відношенню до всієї російської верхівки призведе до поглиблення конфлікту. А США хочуть залишити вікно для переговорів. Треба домовлятися щодо Афганістану, Іраку, Сирії, продовжувати переговори по Україні.

"США кажуть Росії: ми вам пригрозили, а чи буде приведена загроза в дію, залежить від вас", – зауважує Фесенко.

За його словами, не всі, хто потрапив у "кремлівські списки", побіжать ховатися під крило Путіна. Хтось буде однією ногою в Росії, інші – в США і Європі і будуть вичікувати. У силовиків, вважає експерт, вибору немає – вони під Путіним. У олігархів простір для маневру є.

Багато олігархів через санкційні списки заворушилися. Тим, кому важливо їздити на Захід, почали давати неформальні сигнали США, що готові дистанціюватися від путінського режиму. Зокрема, керівники "Альфа-Груп" (Михайло Фрідман) пішли з російського оборонного комплексу. Фрідман любить слухати джаз і їздить в Європу і США, і він не хоче бути Олегом Дерипаскою, якому заборонений в'їзд в США. Тому деякі олігархи готові втратити гроші, але не бути під американським ударом,

– підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.

Більш детально про вплив нових санкцій на російську еліту читайте в матеріалі: 210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні "кремлівські списки"?