Як Держбюро розслідувань, яке ще не почало працювати, вже стало інструментом політичної боротьби

Державне бюро розслідувань досі не відкрило жодної справи. Хоча за документами вже рік існує. А його директор Роман Труба анонсував перші провадження ще у вересні.

Офіс установи знаходиться на вулиці Симона Петлюри неподалік залізничного вокзалу.

Читайте також: Чому впливовий орган Держбюро розслідувань очолив маловідомий прокурор Роман Труба

Журналістів всередину не пустили, бо, мовляв, у будинку перебої зі світлом, техніку в офіси ще не закупили. Та й взагалі, зайняті підготовкою до перших справ бюро.

"Як правоохоронний орган, Державне бюро розпочне роботу з того моменту, коли приймуть присягу і будуть призначені на посаду слідчі", – сказала прес-секретар директора Державного бюро розслідувань Зоряна Тивін.

Детективів три сотні, присягу вони складуть у вівторок. Оголошення опублікували в офіційній газеті Кабміну "Урядовий кур'єр". Частина з них у грудні ще мають пройти тренінги коштом Ради Європи. А от своїх оперативників у ДБР поки немає.

Ми будемо залучати оперативних працівників з інших правоохоронних органів до співпраці через те, що не внесені зміни в проект законів, який давно лежить у парламенті і очікує на друге голосування,

– додала Тивін.

А це серйозний ризик для незалежності ДБР. Проблем у новому бюро немає хіба з фінансуванням, каже Олександр Лємєнов, секретар внутрішньої комісії. А серед керівників відомства триває боротьба за вплив.

Спочатку за стороною Труби стояв "Народний фронт", на стороні його заступників – "БПП". А потім все помінялось, як це в Україні часто буває, І за Романом Трубою вже стояв Гліб Загорів і Юрій Віталійович Луценко,

– заявив член конкурсної комісії №1 ДБР, експерт РПР Олександр Лємєнов.

Коли вони зійшлися в рамках одного органу, то не могли вирішити. хто буде керувати.

Роман Труба працював прокурором на Львівщині. Туди його призначив Віктор Пшонка. До Києва після Майдану його перевів земляк – виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький.



Роман Труба

Перша заступниця – Ольга Варченко. Два роки працювала в Департаменті з розслідування економічних справ ГПУ. Його пов'язують з нардепом від "БПП" Олександром Грановським.



Ольга Варченко

Ще один заступник Олександр Буряк працював у прокуратурі спочатку Сумській області, потім Дарницького району Києва. Усі троє посади отримали торік 16 листопада.

У липні зовнішня конкурсна комісія обрала 27 кандидатів на керівні посади у бюро. Згодом виявилося, імена були відомі заздалегідь. Третина з них фігурують у корупційних справах. А ледь не половину лобіює голова МВС Арсен Аваков. Труба призначати їх відмовився, бо не побачив даних тесту на поліграфі.

Мені було відмовлено в наданні будь-яких матеріалів, і в першу чергу акту знищення цього дослідження,

– заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Претензії є і до самої комісії. У ній опинився нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні.

Досі не виключили і Миколу Паламарчука від "БПП", якого активісти назвали причетним до вбивства Катерини Гандзюк. Труба веде подвійну гру, адже його самого призначали без вивчення даних з детектору брехні.

Чи ознайомлювався Президент України з результами проходження поліграфу Романа Труби перед призначенням? Ні, Роман Труба був призначений просто після подання зовнішньої комісії,

– додав Лємєнов.

Голова бюро оголосив новий відбір на початку листопада і пішов у відпустку. Його заступниця рішення скасувала. Чи призначать цих кандидатів – не відомо і досі.

Чоловік Варченко Олександр, який працює в Нацполіції, потрапив в секс-скандал з погрозами студентці у соцмережі Tinder. Ольга Варченко назвала це інформаційною атакою, вигідною Трубі.

Закон про ДБР ухвалили ще три роки тому як одну з вимог ЄС для безвізу. Бюро має розслідувати військові і посадові злочини правоохоронців і топ-чиновників. Усі, крім корупційних – ними займається НАБУ.

"Керівництво ДБР хоче зрозуміти, з ким співпрацювати в політичному сенсі", – припустив Лємєнов.

Тож до президентських виборів справ від ДБР чекати не варто.