Чому гривня зміцнюється, а ціни зростають: пояснення Гнапа

В Україні гривня почала активно зміцнюватись, а долар дешевшати. Однак це ніяк не позначається на цінах. Чому – читайте далі.

Журналіст Дмитро Гнап в інтерв’ю 24 каналу пояснив, що товари в Україні не дешевшають, бо гривня укріплюється передусім через спекуляції з цінними державними паперами – з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

До слова: Милованов назвав умови зміцнення курсу гривні та пожартував про економічні "зради"

Він сказав: "Долари сюди завозяться, продаються, на них купується гривня. На гривню купуються ОВДП під шалені відсотки, які ми сплачуємо потім цим так званим інвесторам, і фактично фінансовим спекулянтам. Саме тому гривня й укріплюється".

Гривня по сто не буде. Але в будь-якому разі нам доведеться цим людям, які завезли сюди долари, продали їх, посилили тим самим гривню, заплатити чимало грошей у вигляді оцих спекулятивних відсотків під ці облігації внутрішньої державної позики,

– зазначив журналіст.

"Це велика годівниця для наближених до влади людей, тому тут позитиву немає", – додав Гнап.

Верховна Рада у законі про державний бюджет України на 2020 рік затвердила, що курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.



Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу