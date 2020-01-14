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      Чому гривня зміцнюється, а ціни зростають: пояснення Гнапа

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      Укріплення української гривні / 24 канал

      В Україні гривня почала активно зміцнюватись, а долар дешевшати. Однак це ніяк не позначається на цінах. Чому – читайте далі.

      Журналіст Дмитро Гнап в інтерв’ю 24 каналу пояснив, що товари в Україні не дешевшають, бо гривня укріплюється передусім через спекуляції з цінними державними паперами – з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

      До слова: Милованов назвав умови зміцнення курсу гривні та пожартував про економічні "зради"

      Він сказав: "Долари сюди завозяться, продаються, на них купується гривня. На гривню купуються ОВДП під шалені відсотки, які ми сплачуємо потім цим так званим інвесторам, і фактично фінансовим спекулянтам. Саме тому гривня й укріплюється".

      Гривня по сто не буде. Але в будь-якому разі нам доведеться цим людям, які завезли сюди долари, продали їх, посилили тим самим гривню, заплатити чимало грошей у вигляді оцих спекулятивних відсотків під ці облігації внутрішньої державної позики,
      – зазначив журналіст.

      "Це велика годівниця для наближених до влади людей, тому тут позитиву немає", – додав Гнап.

      Верховна Рада у законі про державний бюджет України на 2020 рік затвердила, що курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.

      бюджет 2020
      Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Рада проголосувала за скасування адвокатської монополії у першому читанні
      сьогодні
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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Податки Гривня Фінанси Ціни
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