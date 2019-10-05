Чому комунальні тарифи для населення знижувати не можна та що планує робити влада

Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, що тарифи для населення знижувати не можна. Водночас ця організація не виступає проти того, що ціни на тарифи можуть зменшити тим, хто це потребує, або ж надати таким людям субсидії. Аналогічної думки дотримуються й у чинному українському уряді.

Як пояснила міністерка фінансів Оксана Маркарова у ефірі телеканалу "1+1", питання щодо тарифів полягає в їхньому ринковому утворенні, тому ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні.

Важливо! Скільки і коли українці зможуть заощаджувати на компослугах

Якщо ціна на газ є ринковою, тому уряд тим, кому треба допомогти, повинен допомагати через субсидії. А люди, які живуть у великих будинках повинні платити чесну ціну, а не бути теж субсидійованими,

– зауважила Маркарова.

Вона додає, коли ми тримаємо низьку ціну на тарифи для всіх, це означає, що той, хто живе у маленькій квартирі і той, хто живе у великому будинку, платять однакову ціну. А це є несправедливим.

"У всій Європі працює ринкова система", – констатувала міністерка фінансів.

Посадовиця наголошує, що МВФ не виступає проти того, щоб кому потрібно, зменшували ціни на тарифи або надавали субсидії.

Уряд працює над тим, щоб не 15% доходів сім'ї було витрачено на комунальні тарифи,

– зазначила міністерка.

Зверніть увагу! Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

До слова, у проєкті бюджету на 2020 рік для виплат субсидій закладено 47 мільярдів 600 мільйонів гривень. Раніше Оксана Маркарова наголошувала, що субсидію отримають всі, хто її потребує.