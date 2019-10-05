17:38
5 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 4 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, 4 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Чому комунальні тарифи для населення знижувати не можна та що планує робити влада

      110 Читать новость на русском
      Мінфін виступає за ринкову ціну на газ для населення та за надання субсидій тим, хто їх потребує
      Мінфін виступає за ринкову ціну на газ для населення та за надання субсидій тим, хто їх потребує / "Хроніки Любарта"

      Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, що тарифи для населення знижувати не можна. Водночас ця організація не виступає проти того, що ціни на тарифи можуть зменшити тим, хто це потребує, або ж надати таким людям субсидії. Аналогічної думки дотримуються й у чинному українському уряді.

      Як пояснила міністерка фінансів Оксана Маркарова у ефірі телеканалу "1+1", питання щодо тарифів полягає в їхньому ринковому утворенні, тому ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні.

      Важливо! Скільки і коли українці зможуть заощаджувати на компослугах

      Якщо ціна на газ є ринковою, тому уряд тим, кому треба допомогти, повинен допомагати через субсидії. А люди, які живуть у великих будинках повинні платити чесну ціну, а не бути теж субсидійованими,
      – зауважила Маркарова.

      Вона додає, коли ми тримаємо низьку ціну на тарифи для всіх, це означає, що той, хто живе у маленькій квартирі і той, хто живе у великому будинку, платять однакову ціну. А це є несправедливим. 

      "У всій Європі працює ринкова система", – констатувала міністерка фінансів.

      Посадовиця наголошує, що МВФ не виступає проти того, щоб кому потрібно, зменшували ціни на тарифи або надавали субсидії.

      Уряд працює над тим, щоб не 15% доходів сім'ї було витрачено на комунальні тарифи,
      – зазначила міністерка.

      Зверніть увагу! Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

      До слова, у проєкті бюджету на 2020 рік для виплат субсидій закладено 47 мільярдів 600 мільйонів гривень. Раніше Оксана Маркарова наголошувала, що субсидію отримають всі, хто її потребує. 

      blog_ava
      Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
      сьогодні
      8384
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Тарифи Комунальні послуги Оксана Маркарова Фінанси Міністерство фінансів України МВФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На п’яту ніч тортур розповіли про план викрадення мого сина, – Карпюк дав відверте інтерв'ю
      сьогодні , 17:00 На п’яту ніч тортур розповіли про план викрадення мого сина, – Карпюк дав відверте інтерв'ю
      Віталій Дейнега 194
      Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою
      сьогодні , 16:17 Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою
      Михайло Гема 1332
      Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      сьогодні , 16:00 Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      Блог Медіа 1475
      Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      сьогодні , 12:00 Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      Національна опера України 319
      МВФ не відпустить нас із своїх міцних обіймів, – ексміністр економіки
      сьогодні , 08:40 МВФ не відпустить нас із своїх міцних обіймів, – ексміністр економіки
      Наталя Ромашова 2351
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук