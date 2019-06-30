Чому Микола Тарасов міг убити Дарію Лук'яненко: гучні деталі з дитинства імовірного вбивці

Імовірний убивця 11-річної Дарії Лук'яненко Микола Тарасов має дуже жорстокого батька. Чоловік свого часу за підозрою у зґвалтуванні перебував за гратами, і саме через голову сімейства Тарасови 15 років тому змушеними були змінити Миколаївську область на Іванівку, що на Одещині. Крім того, Геннадій Тарасов не гребує застосовувати грубі слова та кулаки у бік свого сина.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваному у жорстокому вбивстві 11-річної Дарії Лук’яненко Миколі Тарасову стало відомим, що його був засудженим на 5 років за спробу зґвалтування ще у 1990-тих роках. Як пишуть "Факти", після цього випадку родина Тарасових змушеною була переїхати з Миколаївської області на Одещину.

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Злочин Геннадій Тарасов скоїв 15 років тому – у 1995 році. Сталося це у селі, де тоді проживала його родина. Тоді чоловіка, які і його сина тепер, також звинуватили у спробі зґвалтування та засудили на п'ять років. Через цей випадок Тарасовим довелося тікати від гніву сусідів і терміново змінювати місце проживання.

Крім того, жителі Іванівки пригадують, що Тарасов-старший часто та без причини, коли ті були підлітками, бив своїх синів (старшого Олександра та молодшого Миколу ). Відтак, за словами нинішніх односельців Тарасових, "ці хлопці – розлючені з самого юнацтва та здатні на будь-що".

Я тримала контейнер на ринку, ми були поруч, я все чула ... Батько Миколи вічно принижував своїх дітей, обзивав, він навіть бив їх. Рік тому діти були вже дорослими, Колю ми ось цього не бачили, а старший, – він їм допомагав. Генадій його палицею перетягнув, і так дитина йшла через весь базар з палицею. Він вічно їх паскудив, бив, мама навіть слова не говорила,

– розповіал місцева жителька Ганна Зборовчук у ефірі одного з українських телеканалів.

Жінка додає, що батько не раз грубо висловлювався у бік синів: називав їх "сволотою", "худобою" та "падлом", а також погрожував вбити.

Про жорстке виховання дітей з боку батька пригадують й у місцевій школі. Водночас викладачі кажуть, що Микола мав хороші математичні здібності та відзначався кмітливістю. Саме завдяки цьому він продовжив навчання в одному з коледжів у Одесі та деякий час там працював.

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Коля дійсно працював в Одесі, проте чомусь там посварився, звільнився та повернувся додому. Тут він "закрився в собі", закрився у своїй кімнаті та ні з ким не розмовляв. Мама намагалася якось налагодити, заспокоїти, але у неї хворе серце – не витримала, потрапила в лікарню", – зазначив старший брат підозрюваного у вбивстві, – 26 річний Олександр Тарасов.

До слова, місцеві переконують, раніше у Іванівці ходили чутки про те, що батьки могли навіть розбещувати Миколу та його брата. Щоправда наскільки таке припущення є правдивим, сказати важко.

Що відомо про зникнення та жорстоке вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко ?Дарія Лук'яненко зникла 13 червня. Того дня дівчина йшла дорогою від ринку, де працюють її батьки, на танцювальний гурток, але на заняття так і не дійшла. Цей інцидент набув неабиякого резонансу, оскільки дитину розшукували шість днів не лише поліція та Нацгвардія, а й десятки волонтерів. Вбивцею школярки виявився сусід школярки – 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту молодий чоловік зізнався, що спочатку душив дівчинку, потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив. За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави.