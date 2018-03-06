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Чому не купують iPhone X: результати дослідження

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Дослідники розповіли, чому люди не купують iPhone X
Дослідники розповіли, чому люди не купують iPhone X / 24 Канал

Дослідники Piper Jaffray дізналися, чому люди не поспішають міняти старіші моделі iPhone на iPhone X. Нещодавно вони провели опитування користувачів, які вирішили не купувати останню модель.

Результати не можна назвати дуже несподіваними – багато людей просто не готові віддати за телефон більше 1 тисячі долларів, розповідає видання Phonearena.

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За даними дослідників, 31% власників iPhone не купують iPhone X через високу ціну. 44% заявили, що їх поточний пристрій працює нормально, тому купувати новий смартфон немає потреби. 8% респондентів зізналися, що їх не влаштував розмір екрану останнього флагмана. Ще 17% знайшли іншу причину утриматися від покупки. Опитування проводили серед 1500 власників iPhone.


Результати дослідження причин, чому люди не купують iPhone X

Apple почала продавати iPhone X восени минулого року. В Україні пристрій з 5,8-дюймовим OLED-дисплеєм, процесором A11 Bionic і накопичувачем на 64 або 256 гігабайт можна придбати за 35 000 і 37 000 тисяч гривень відповідно.

Інсайдери обіцяють, що в цьому році Apple випустить нову модель для тих, кому останній флагман здається занадто дорогим. Бюджетний iPhone 9 отримає 6,1-дюймовий LCD-дисплей і одинарну основну камеру.

Теги: LifeStyle iPhone смартфон Apple
Джерело: 24 Канал
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