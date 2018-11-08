Чому не можна скасувати акциз на ввезення авто в Україну: у Раді дали пояснення

Неможливо повістю скасувати акцизний податок на ввезення авто в Україну. Все тому, що ці надходження важливі для економічного стану країни.

Про це заявила голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє "РБК-Україна".

Деякі активісти, можливо, хотіли б повного скасування акцизного податку. Воно неможливе з двох причин. По-перше, тому що сьогодні надходження до бюджету від акцизних податків становлять 7-10 мільярдів гривень на рік,

– сказала Южаніна.

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Вона наголосила, що Україна формує податкову політику в залежності від економічного стану та соціальних зобов'язань.

"Я думаю, що розмитнювати автомобілі громадян надихне саме те, що кошти будуть повністю спрямовані до Пенсійного фонду. Прийняті норми, можливо, важкі для держави, адже це дійсно втрати бюджету. Навіть маленькі втрати, які могла розрахувати Державна фіскальна служба спільно з Мінфіном – 2 мільярда гривень. Але ми пішли на таке рішення – прийняти цей законопроект", – додала Южаніна.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.