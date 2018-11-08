18:28
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Чому не можна скасувати акциз на ввезення авто в Україну: у Раді дали пояснення

      1353 Читать новость на русском
      Чому не скасували податок на ввезення в Україну авто на єврономерах
      Чому не скасували податок на ввезення в Україну авто на єврономерах / Фото з вільних мереж

      Неможливо повістю скасувати акцизний податок на ввезення авто в Україну. Все тому, що ці надходження важливі для економічного стану країни.

      Про це заявила голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє "РБК-Україна".

      Деякі активісти, можливо, хотіли б повного скасування акцизного податку. Воно неможливе з двох причин. По-перше, тому що сьогодні надходження до бюджету від акцизних податків становлять 7-10 мільярдів гривень на рік,
      – сказала Южаніна.

      Читайте також: Під Радою власники "євроблях" закидали яйцями народного депутата

      Вона наголосила, що Україна формує податкову політику в залежності від економічного стану та соціальних зобов'язань.

      "Я думаю, що розмитнювати автомобілі громадян надихне саме те, що кошти будуть повністю спрямовані до Пенсійного фонду. Прийняті норми, можливо, важкі для держави, адже це дійсно втрати бюджету. Навіть маленькі втрати, які могла розрахувати Державна фіскальна служба спільно з Мінфіном – 2 мільярда гривень. Але ми пішли на таке рішення – прийняти цей законопроект", – додала Южаніна.

      Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Авто на єврономерах Авто Законодавство Податки мито Верховна Рада Транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      сьогодні , 18:12 Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      Інна Жолобович
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сьогодні , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сьогодні , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Дейнега
      IT-курси – очікування та реальність
      сьогодні , 15:00 IT-курси – очікування та реальність
      Олекса Коба
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сьогодні , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук