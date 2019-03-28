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      Чому Європа боїться масштабного китайського проекту: пояснення Яковини

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      Чому Європа остерігається масштабного китайського проекту
      Чому Європа остерігається масштабного китайського проекту / Колаж 24 каналу

      У Римі відбулась дуже важлива подія, якій світова преса приділила зовсім небагато уваги. Італійський уряд приймав у себе в гостях китайського президента Сі Цзіньпіна. В результаті Італія погодилася взяти участь в глобальному китайському проекті "Один шлях – один пояс".

      Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів, що таке рішення Італії насторожило всю Європу.

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      Що передбачає китайський проект

      "Один шлях – один пояс" – це план встановлення китайського панування в Євразії та Африці через будівництво транспортної інфраструктури колосальних масштабів. Це десятки аеропортів, трубопроводів, залізничних магістралей високої швидкості, шосейних доріг і ліній оптоволоконного зв'язку.

      один шлях китай
      "Один шлях – один пояс" може охопити понад 60 країн світу

      Реалізація цього проекту повністю змінить вигляд світової транспортної мережі й напрямки переміщення людей, інформації, капіталів, товарів. І, звичайно, контролювати все це буде Китай.

      Реакція Заходу

      Країни Заходу, а також Японія, Корея та Індія дуже підозріло ставляться до цієї ідеї. Вони вважають, що Китай отримає дуже велику владу над світом, якщо у нього вийде реалізувати цей проект. Тобто з американоцентричного наш світ перетвориться в китаєцентричний.

      Для реалізації ідеї Китаю дуже потрібні союзники серед країн Заходу. І, схоже, що Італія стала першим таким можливим новим союзником. 

      італія китай
      Сі Цзіньпін та Джузеппе Конте

      Старі союзники Італії таким рішенням жахнулися. Європейські країни бояться, що Китай із задоволенням їх заманить у свої мережі, візьме під контроль та поставить собі на службу. 

      Як зупинити дії Китаю

      За словами Яковини, для цієї проблеми є дуже гарне рішення. 

      Євросоюз повинен стати єдиною федерацією, у якій буде одна спільна зовнішня політика. Ось тоді він стане потужним голосом у світі,
      – додав журналіст.

      Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 28 березня 2019 року:

       

      blog_ava
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      Теги: Відеоблоги Китай Євросоюз Європа Торгівля
      Джерело: 24 канал
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