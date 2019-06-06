Чому Зеленський досі не вніс у Раду законопроект про народовладдя

Законопроект, який президент Володимир Зеленський планує внести на розгляд парламенту, насправді є комплексом законопроектів. І команда президента не може втілити свій план щодо народовладдя одразу, а робить це крок за кроком.

"З приводу термінів (подачі законопроекту про народовладдя, – ред.), то у президента сформований план перших пріоритетів на платформі його програми. Він втілюється, але ми не можемо його втілити крок за кроком, тому що щодня виникають речі, які потребують до плану А додавати план B, C і D. Ми оперативно реагуємо. І я глибоко переконаний, що ситуація нормалізується і ми представимо той план. Який дасть можливість вивести Україну з того стану, який є", – розповів в ефірі програми "Право на владу" радник та представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

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Законопроект про народовладдя – це комплекс законопроектів, до якого входять кілька речей. Перша – відновлення закону про всеукраїнський референдум, пояснив представник президента.

Для нас є незрозумілою ситуація, за якою референдум, який дав можливість народитися державі Україна, більше не використовується громадянами, як потужний вплив на державну політику,

– сказав Стефанчук.

Це також питання, пов’язані з системою петицій.

"Те, що в нас сьогодні відбувається, – 25 тисяч голосів, будь ласка, набирайте – ніякої реакції в жодного органу немає. В нас немає правового режиму цих петицій: що може виноситися, а що ні, який порядок голосування", – пояснив представник глави держави в парламенті.

Що відомо про плани Зеленського щодо народовладдя? Ще у своїй передвиборчій програмі Зеленський писав: "Мій перший законопроект: "Про народовладдя". У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України формуватиме основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії". Зеленський також заявляв, що хоче, щоб громадяни долучатись до схвалення важливих державних рішень через інтернет, зокрема, шляхом голосування в мережі на виборах і референдумах.