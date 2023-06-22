Показуємо на карті, де розташований Чонгар: біля села сталася "бавовна" на стратегічному мості

До Чонгарського моста 22 червня добралася "бавовна", що неабияк сполохало російських окупантів. Річ у тім, що через Чонгарський міст росіяни перекидають свою техніку та живу силу на Південь України.

Чонгарський міст, на якому сталася "бавовна", розташований біля окупованого села Чонгар в Херсонській області, пише 24 Канал. До повномасштабного вторгнення росіян село Чонгар було так званою буферною зоною між Україною і Росією, яка загарбала Крим.

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Чонгар був буферною зоною

У 2014 році росіяни встановили біля Чонгара блокпост та замінували поля навколо села. Зрештою в Чонгарі з'явився КПВВ, через який можна було з території України в'їхати в окупований Крим.

Чонгар виявився окупований російськими силами з 24 лютого 2022 року. Через Чонгар росіяни, як було сказано вище, перекидають техніку з окупованого Криму.

Де розташований Чонгар: показуємо на карті

На Чонгарський міст завітала "бавовна": що відомо

Вранці 22 червня російські пропагандисти повідомили про "бавовну" на Чонгарському мосту. Також окупанти заявили, що є прильоти по низці мостів між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом.

На Чонгарському мості "бавовна" пробила міст наскрізь у двох місцях. Також пошкоджене дорожнє покриття дублюючого мосту. Мовиться про старий міст через Сиваш, який розташований поруч із Чонгарським мостом.

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