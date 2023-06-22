У будь-який момент по Чонгарському мосту може знову прилетіти: оперативне зведення від Світана

Уранці 22 червня "бавовна" накрила Чонгарський міст, через який російські окупанти переправляли військову техніку. Тобто цей перехід із Криму тепер як мінімум закритий для відповідних переміщень.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що Чонгарський міст дуже важливий для росіян, оскільки це основна гілка постачання військової амуніції на Запорізький напрямок.

Зверніть увагу У мережу злили ймовірне відео удару по Чонгарському мосту

Перехід через Чонгарський міст закритий

Світан вважає, що завдати удару по Чонгарському мосту могли крилатими бомбами GLSDB або ракетами Storm Shadow. Хоча по самому ураженню складно сказати, оскільки снаряд пробив міст і підірвався вже під ним, ймовірно, у воді. Або ж це могли бути наші ракети на кшталт "Нептуна" чи "Гарпуна".

Цей перехід як мінімум закрили. Ми, можна сказати, взяли його під оперативний контроль. Це означає, що в будь-який момент туди можуть прилетіти такі ж системи, які зайшли зараз,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

На його думку, окупанти тепер не будуть використовувати в повному обсязі цей перехід, а спрямують вантажі через Арабатську Стрілку, що на схід від Чонгару, а також через Перекоп.

Чонгарський міст їм був дуже важливий, оскільки він – основна гілка постачання військової амуніції через Керч, Джанкой і далі на Мелітополь. Тобто мовиться про Запорізький напрямок, де зараз йдуть потужні бої й наші війська мають позитивну динаміку з боку Оріхова у напрямку Мелітополя.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

ЗСУ знищують логістичні ланцюжки ворога

Полковник запасу зазначив, що удар по Чонгарському мосту, як і підрив залізниці в районі Феодосії 21 червня, – це загальний план зі знищення логістичних ланцюжків постачання військової продукції на Запорізький напрямок.

Він зауважив, що чим довше везти снаряд, тим їх зрештою менше опиняється на лінії оборони. Тому для росіян дуже проблематично, коли ми перетинаємо в різних місцях ці логістичні ланцюжки.

Підрив, наприклад, мосту надовго виводить із ладу ланцюжок постачань,

– зауважив Світан.

Натомість підрив залізничного полотна, додав полковник запасу, виводить його з ладу на пів дня, максимум на 2 дні. Тобто загалом це невелика, але все ж проблема для російських військ.

Удар по Чонгарському мосту 22 червня: головне

Ранок 22 червня для окупантів розпочався не з кави. З'явилась інформація про влучання по Чонгарського мосту, а також пошкодження дорожнього покриття дублюючого мосту. Телеграм-канали окупантів повідомляють, що ЗСУ буцімто атакували міст далекобійними ракетами Storm Shadow.

Внаслідок удару переправа до Криму перетворилася на решето. В окупантів сталася істерика, вони на пропагандистських телеграм-каналах уже вкотре почали закликати до бомбардування Києва.

У ГУР Міноборони прокоментували ураження Чонгарського мосту. Представник відомства Андрій Юсов наголосив, що нині триває планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Він додав, що ця робота буде продовжена.

Тимчасово окупований Крим із Херсонською областю з'єднують три дороги: дві у районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку), а також одна в районі Джанкоя через Чонгар. І ця остання – найзручніша для переправлення військової техніки до Запорізької області.