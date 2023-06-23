Ми напередодні кардинальних змін щодо Криму, – Чубаров пояснив важливість Чонгарського мосту

Вранці 22 червня стало відомо про влучання по Чонгарському мосту. Це дуже важлива подія, яка свідчить, що незабаром відбудуться кардинальні зміни щодо тимчасово окупованого Криму.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він підкреслив, що очікує звільнення Криму вже цього року.

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Руйнування логістики росіян

Рефат Чубаров зазначив, що зараз на Півдні відбувається руйнування логістики окупантів, знищуються склади. Зараз важливо ускладнити постачання техніки та боєприпасів, аби ворог не міг проводити свої операції.

На мою думку, усе це підводить до того, що ми напередодні дуже кардинальних змін, пов'язаних з Кримом. Ми очікуємо цього року звільнення Криму. Сподіваємось на ЗСУ,

– сказав голова Меджлісу.

Чубаров про важливість Чонгарського мосту: дивіться відео

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