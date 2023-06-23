Ми напередодні кардинальних змін щодо Криму, – Чубаров пояснив важливість Чонгарського мосту
Вранці 22 червня стало відомо про влучання по Чонгарському мосту. Це дуже важлива подія, яка свідчить, що незабаром відбудуться кардинальні зміни щодо тимчасово окупованого Криму.
Таку думку 24 Каналу озвучив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він підкреслив, що очікує звільнення Криму вже цього року.
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Руйнування логістики росіян
Рефат Чубаров зазначив, що зараз на Півдні відбувається руйнування логістики окупантів, знищуються склади. Зараз важливо ускладнити постачання техніки та боєприпасів, аби ворог не міг проводити свої операції.
На мою думку, усе це підводить до того, що ми напередодні дуже кардинальних змін, пов'язаних з Кримом. Ми очікуємо цього року звільнення Криму. Сподіваємось на ЗСУ,
– сказав голова Меджлісу.
Чубаров про важливість Чонгарського мосту: дивіться відео
Удар по Чонгарському мосту: головне
- Зранку 22 червня з'явилась інформація про влучання по деяких мостах між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Під атаку потрапив і Чонгарський міст, який перетворився на решето.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що на окупантів очікує сезон "бавовни", і він буде дуже гарячим. За її словами, наразі усе просувається за планом. Він полягає у тому, щоб виснажувати ворога, позбавляти його можливостей поповнювати свої ресурси та не давати йому змоги оговтатися.
- Гуменюк наголосила, що ЗСУ руйнують не інфраструктуру, а плани ворога. За її словами, логістика росіян буде підірвана, а можливості її поповнення будуть мінімізовані.
- Колаборант Володимир Сальдо записав відеозвернення з Чонгарського мосту. Він пригрозив Одеській області та Молдові ударами. Цікаво, що він раптово заговорив українською під час звернення.
- Прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати ситуацію у Чонгарі. Він переадресував питання міністерству оборони країни-агресорки.