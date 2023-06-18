У Балаклавській бухті неочікувано позеленіла вода: окупанти в шоці

На південному узбережжі тимчасово окупованого Криму вода раптово змінила свій природній колір. Очевидці зафіксували на фото та відео воду незвичайно яскраво-зеленого забарвлення.

Позеленіла вода поблизу берегів у Балаклавській бухті. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Причини дивного явища – невідомі

Що стало причиною такої незвичайної зміни кольору моря – ніхто наразі не знає. Деякі місцеві мешканці повідомляють, що у воду потрапила "дивна речовина".

Припускають, що мовиться про флуоресцеїн, який використовують у теплових мережах для виявлення витоків, а також у гідрології для виявлення переміщення підземних вод та річок. Також серед припущень – каналізаційні стоки та фарба.

Однак що б не було джерелом забруднення моря, усі сходяться у думці, що наразі у цій воді не можна ані купатися, ані ловити рибу.

Коротше, у Балаклаві якась катастрофа екологічна. Незрозуміло що,

– прокоментував автор одного з відео.

Води біля берегів Балаклави позеленіли: відео

Місцева "влада" певний час мовчала

Варто зауважити, що у мережі уже з'явилися численні фото та відео морської води дивного забарвлення. Однак місцева окупаційна "влада" певний час поводилася традиційно, а саме мовчала.

Чорне море на півдні Криму позеленіло / фото із соцмереж

Однак згодом так званий віце-губернатора Євген Горлов таки прокоментував ситуацію з плямою біля берегів у Балаклаві. За його словами наразі на місці події працює природоохоронна прокуратура, слідчий комітет та також "Севприроднагляд". Вони беруть проби води для лабораторних аналізів.

Проте на думку Горлова, таке позеленіння води не є диверсією. На його думку, таке явище виникло внаслідок потрапляння у море засобу, який використовують для визначення протікання каналізаційних труб. Цей засіб не становить загрози.

Де розташована Балаклава: показуємо на карті

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