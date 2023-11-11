Ракетоносії бояться виходити на чергування, – Гуменюк про знищення ворожих катерів

У Чорному морі перебуває 4 ворожих кораблі та ще один – в Азовському, але їх використовують для патрулювання. Навіть погода на боці України, адже море дуже неспокійне та не дозволяє окупантам виконувати бойові завдання.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що ракетоносії противника відведені в пункти базування. Проте ворог настільки підступний, що може завдавати ударів просто з бухт.

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Знищення ворожих катерів – ляпас Чорноморському флоту

Фіксується, що росіяни можуть скеровувати ракети з бухт, хоча це найперше становить небезпеку для самого екіпажу та інфраструктури, яка є навколо. Але на ці ризики треба зважати, тому Генштаб завжди на високому рівні оцінює ракетну небезпеку з моря.

У ніч на 10 листопада українським розвідникам вдалося знищити в Криму два швидкісні російські катери. За словами Гуменюк, ці судна не є такі агресивні, як ракетоносії, але їхнє ураження стало потужним ляпасом для Чорноморського флоту.

Психологічно – це серйозно розхитує загальний настрій у підрозділах ворожого флоту. Відповідно, ракетоносії також бояться виходити на чергування, оскільки наступними можуть стати саме вони,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

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Чого очікувати від окупантів

Росіяни відвели свої судна далі, але далекобійність "Калібрів" залишається надпотужною. Доки вони є в Чорному морі, доти можуть дістати будь-якого місця України. Дальність польоту ракети "Калібр", яку випускають з морського ракетоносія, сягає 2500 кілометрів.

Високоточна зброя, така як "Калібри", накопичується і в майбутньому її можуть використати для енергетичного терору. Він не обов'язково відбудеться, але це цілком ймовірно, тому треба бути налаштованими на можливість таких ударів,

– зауважила Гуменюк.

Відтак варто бути готовими до умов, які нам може диктувати ворог. Треба зберігати пильність та стежити за оперативними повідомленнями офіційних структур.

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