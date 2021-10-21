"Чорний список" Мінкульту поповнився: внесли ще 14 російських артистів

Мінкульт вніс ще десяток російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це зробили за поданням Служби безпеки України.

Так, перелік поповнився ще 14 російськими акторами. Тепер там перебуває 227 осіб.

Читайте також Загрожує нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" автора книги про "нових бандерівців"

Хто потрапив до списку

Сергій Гарусов,

Максим Дахненко,

Марина Денисова,

Володимир Ільїн,

Олексій Кравченко,

Євген Кузьмін,

Олександр Марушев,

Андрій Терентьєв,

Микита Терентьєв,

Світлана Терентьєва,

Гліб Темнов,

Олексій Червяков,

Олена Чижова,

Андрій Шаповал.

Що відомо про "чорний список" Мінкульту

Мінкульт створив "чорний список" артистів у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.

Нещодавно до переліку внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва, а Моргенштерн потрапляв у список аж двічі, під різними прізвищами. У червні список також розширили співаком Філіпом Кіркоровим.

До слова, у вересні 2020 року закінчився термін перебування російського репера Басти у "чорному списку". Він одразу ж приїхав до Києва. Один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", а охорона Басти напала на чоловіка.