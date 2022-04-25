Чорнобаївка – 17: Арестович повідомив про ще одне успішне знищення російських сил

Олексій Арестович розповів, що ЗСУ знову знищили сили російський окупантів під Чорнобаївкою. Це вже всімнадцяте вороги зазнають там поразки.

Відповідну інформацію повідомив ввечері 24 квітня радник глави Офісу Президента. Попередньо наші війська 16-й раз розбили ворога 18 квітня.

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ЗСУ розбили окупантів під Чорнобаївкою

І, до речі, з 17-й під Чорнобаївкою. Щойно повідомили,

– написав Арестович о 23:55 25 квітня.

Зокрема це трапилось на Великдень та на 60 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

До речі, 19 квітня в Чорнобаївці, що на Херсонщині, внаслідок нічних бойових дій пошкодили 11 житлових будинків. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Ворогам важливо захопити Чорнобаївку, щоб окупувати всю Херсонщину. Однак, завдяки ЗСУ, їм це постійно не вдається.

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