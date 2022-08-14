"Тверезі люди так не зроблять": росіяни за півтори доби втратили цілу БТГр і 73 одиниці техніки
У російських військ відсутня будь-яка стратегія у війні з Україною. Часто окупанти вдаються до дій, які абсолютно суперечать здоровому глузду.
Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що єдине, на що здатна росія, – це тероризувати Україну артилерійськими обстрілами та ракетними ударами.
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Однак, за словами Черника, ніякого стратегічного мислення у російській армії немає. Дії загарбників хаотичні й іноді не піддаються логічному аналізу.
"Часто як про приклад цього говорять про збірну Чорнобаївку. Скільки разів їх там вже били, я збився з ліку", – сказав військовий експерт.
"Збірний понтон"
Черник розповів про ще одну ілюстрацію недалекоглядності росіян.
Я маю свою власну концепцію, яку я називаю "збірний понтон". У районі Білогорівки на одному місці через Сіверський Донець окупанти 5 разів наводили переправу. Люди, які тверезо мислять, такого зробити не можуть. А вони зробили. Спалили 73 одиниці техніки, втратили повноцінну батальйонно-тактичну групу – майже 800 людей. І це всього за півтори доби.
Він додав, що такі випадки свідчать про "дуже специфічну логіку" у росіян щодо ведення бойових дій.
"В українців є холодний розум"
Черник наголосив, що в українській армії – повністю протилежна ситуація.
Ми ретельно виважуємо кожен свій крок. Пригадаймо важкі битви за Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк стояв довше, із Лисичанська довелося відійти на вигідніші позиції,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що ці бої – приклади стратегічного мислення українського командування.
"Є холодний розум. Думаю, саме він допоможе нам перемогти", – наголосив Черник.
Петро Черник анонсував виснажливу битву: дивіться відео
Розгром росіян під Білогорівкою: коротко
- 11 травня російські окупанти вирішили зайти в тил ЗСУ у Сєвєродонецьку. Але на перешкоді їм стала річка Сіверський Донець. Тож вони вирішили її форсувати. Для цього окупанти розгорнули понтонну переправу поблизу селища Білогорівка.
- Після того, як частина російської техніки перейшла річку, українські військові завдали неочікуваного удару, знищивши понтонну переправу. А вже після цього винищили усю техніку противника, яка не мала куди відступати. Унаслідок вдалих дій ЗСУ росіяни втратили 73 одиниці техніки.
- В американському Інституті вивчення війни розповіли, що під час цієї провальної для ворога операції загинули чи отримали поранення 485 російських солдатів. Розгромні втрати росіян під Білогорівкою стали одними з найбільших з початку війни.