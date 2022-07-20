Чорнобаївка, Херсон, Скадовськ – попередньо, "прильоти" по окупантах
Увечері 20 липня у Чорнобаївці, Херсоні та Скадовську лунають вибухи. Попередньо відомо, що це "прильоти" по окупантах.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Українські бійці активізувались на Херсонському напрямку. Там в окупантів постійно щось вибухає.
До теми В окупованому Скадовську місцеві чують вибухи та постріли
Цікаво, який пульс показують Apple Watch Сальдо? Бо кожна ніч на Херсонщині останнім часом для зрадників дуже нервова,
– додав Хлань.
Вибухи на Херсонщині
Тим часом у місцевих телеграм-каналах один за одним повідомляють про вибухи. Зокрема, пишуть, що в Чорнобаївці з боку аеропорту піднявся великий стовп чорного диму.
У Скадовську теж чути вибухи, в районі Берислава щось горить. Гучно зараз і в Херсоні, у небі над містом видно спалахи.
У ворога на Півдні може не залишитись шляхів відступу
Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що російські окупанти підживлюють угруповування своїх військ на Півдні України через Антонівський міст у Херсоні. Готують шляхи відступу. Натомість Олексій Арестович розповідав про роботу ЗСУ біля мосту.
Місцевих просять не користуватись мостом. За словами Юрія Соболевського, після його підриву ворогу не буде куди тікати.