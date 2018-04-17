Чорногорія все ближче до Заходу і далі від Росії, – німецьке видання про перемогу Джукановіча

15 квітня Чорногорія у першому та єдиному турі обрала президентом Міло Джукановіча, главу Демократичної партії соціалістів, який вже неодноразово очолював уряд та країну. Загалом термін його правління до кінця нового президентського мандату складе 32 роки.

Недільне волевиявленя у Чорногорії засвідчило, що більшість громадян країни обрали курс на Захід, пише Tageszeitung.

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Тим, хто, як і президент Чорногорії Мило Джуканович, править своєю країною більше 30 років, доводиться мати справу з критикою, йдеться у статті. "Недемократичні владці" – до прикладу, президент Туреччини Реджеп Ердоган і глава Кремля Володимир Путін – використовують схожі методи для того, щоб залишатися при владі: спочатку як президенти, потом як партійні лідери, прем'єр-міністри і нарешті знову в ролі президентів.

У таких системах процвітає корупція, але в Чорногорії, на відміну від Туреччини та Росії, про ці проблеми можна відкрито говорити, і, незважаючи на них, Джукановіч знову зміг забезпечити себе підтримкою більшості на президентських виборах, пояснює німецьке видання.

"Водночас виборці проголосували не просто за соціалістів. Вони вибрали напрямок, за яким буде розвиватися країна", – зазначається у публікації.

Журналісти нагадують, що з червня минулого року Чорногорія стала членом НАТО і незабаром збирається вступити в ЄС. Прозахідний курс країни – заслуга Джукановіча, адже він зміг вивести державу з-під впливу Сербії та уникнути помилок сербських політиків.

Чорногорія – єдина країна в регіоні Західних Балкан, де не проходили етнічні чистки. Президенту вдалося організувати мирне співіснування всіх меншин. Але він тільки тоді стане "великою фігурою в історії своєї країни", коли, вступивши в ЄС, відкриє шлях для реальної демократизації суспільства – головним чином в тому, що стосується незалежності судів,

– робить висновок газета.

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Нагадаємо, минулого тижня також пройшли парламентські вибори в Угорщині, і перемогу на них здобула права партія "Фідес" та її лідер – чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, відтак він втретє очолить уряд.