Російські моряки бояться виходити в море: нажахані українськими дронами

В Україні розробили та використовують надводні дрони. Вони атакували росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це 24 каналу розповів волонтер та військовий Олександр Карпюк із позивним "Серж Марко". Він пояснив, як змінює хід війни атака 29 жовтня по Севастопольській бухті.

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"Росіяни окупували бухту, а зараз сидять і не хочуть виходити у море. Коли після атаки морськими дронами я почав читати новини, не міг надивуватися. Чорноморський флот – це така "скрєпа" російська", – зазначив військовий.

Тактика морських боїв змінюватиметься

За словами Карпюка, Севастопольська бухта, де відпрацювали дрони – найзахищеніше місце у Криму. Він розповів, що найновітніші кораблі завжди віддавали у Чорноморський флот, тому що ним лякали Європу – ракети могли долетіти будь-куди.

Проте зараз цей флот сидить у Севастопольській бухті й боїться. Ніхто не знав, що з ним робити, а це реалізувала Україна. Й доволі сучасно, показавши, що можна й так. Тобто вона заклала новий шлях у розвитку морських боїв, – сказав військовий.

Він вважає, що українська розробка дронів дасть поштовх розвитку безпілотних технологій в Америці, Туреччині та інших країнах, де є флот.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олександром Карпюком: дивіться відео

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