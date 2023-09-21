Сховати кораблі не вдасться: ГУР обіцяє росіянам більше "бавовни"

Атаки по російських кораблях у Чорному морі дають свої результати. Окрім безпосереднього виведення їх з ладу, росіяни почали боятись нових українських атак в морі й ховати свої судна. І це недарма.

Одними з важливих цілей для України є великі десантні кораблі окупантів. Про це 24 Каналу розповів Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міноборони, зауваживши, що ними перевозять живу силу та техніку.

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Нищитимемо ворога й далі

Росія відвела усі свої підводні човни до Новоросійська. Нагадаємо, що усі вони є носіями ракет "Калібр". Також деякі кораблі перекинули в акваторію Азовського моря.

Росіяни стали серйозніше ставитись до української загрози з моря і намагаються вживати заходів. Ми це відстежуємо. Не анонсуватимемо, але робота буде в різних точках, де б не був флот загарбника,

– наголосив Андрій Юсов.

Важливим елементом Чорноморського флоту Росії є великі десантні кораблі. Окрім безпосередньо можливих підготовок до десантних операцій, ворог використовує їх для переміщення сил та засобів. Ними поповнюють окупаційний корпус зокрема на тимчасово окупованому Кримському півострові.

"Втрата кожної такої одиниці є серйозним послабленням логістичних можливостей противника", – підкреслив представник ГУР МО.

Андрій Юсов про Чорноморський флот Росії: дивіться відео

Знищення сил ворога в морі: що відомо