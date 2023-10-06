Чорноморський флот перебазовують в Новоросійськ: ЗСУ можуть допомогти, але є один нюанс
Нещодавно почала з'являтись інформація про те, що Росія перебазовує кораблі Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська. Однак перед росіянами постала проблема.
Частина Чорноморського флоту, яка перебуває в тимчасово окупованому Криму, є значно. У бухті Новоросійська для усіх кораблів може банально не вистачити місця. Однак вихід є і про нього 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор.
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Проблема росіян і її вирішення від ЗСУ
Росіяни почали приймати такі рішення після активізації українських спецслужб – атаки морськими дронами та ракетами не залишились без уваги окупантів.
Після того, як "накрилась" зернова угода – у наших спецслужб розв'язались руки, ЗСУ та ВМС. Прийшли авіація та цікаві ракети і ми почали знищувати російський флот,
– зазначив Роман Світан.
Почали знищувати чорноморський флот з кораблів та суден забезпечення, далі вже під прицілом були підводні човни та командні пункти в Криму. Така динаміка виконання бойових завдань зі знищення чорноморського флоту змусила росіян рухатись в сторону Новоросійська.
"Але проблеми у росіян великі. Річ у тім, що в бухту Новоросійська весь чорноморський флот не увійде, лише близько половини. Але якщо попросять ЗСУ перебити половину ЧФ – тоді в Новоросійську вистачить місця для всіх, – зіронізував полковник запасу.
Роман Світан про "біду" росіян з чорноморським флотом: дивіться відео
Збройні Сили України та спецслужби допомагають вирішити окупантам проблеми із браком місця у бухті Новоросійська. Найближчим часом, імовірно, для росіян лише побільшає "гарних новин".
"Якщо буде достатньо часу, думаю, і весь чорноморський флот може піти на дно. Є механізми", – наголосив Світан.
Підводні, надводні та повітряні безпілотники, ракети й авіація можуть допомогти окупантам таки вмістити флот в Новоросійську. Ну або ж взагалі – позбавити їх витрат на утримання чорноморського флоту.
Російські кораблі у Чорному морі: що відомо
- У Військово-морських силах повідомили, що після українських атак росіяни почали розосереджувати Чорноморський флот. Значну частину – вирішили тримати якомога далі від Кримського півострова.
- Зокрема, ракетоносії зараз перемістили в Азовське море. Раніше таких дій окупантів не спостерігали. Це, зокрема, покращило ситуацію із зерновим коридором.
- Так, за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, російські судна не зупиняють іноземні кораблі, як раніше це відбулось з турецьким вантажем "Сукра Окан". Водночас не можна сказати, що загроза повністю зникла. В акваторії Чорного моря досі працює ворожа авіація.