"Показовий факт": Росія забрала три десантні кораблі із Чорного моря в Азовське

Окупанти розуміють, що їхній флот опинився під загрозою. Саме тому вони вдаються до "перегрупувань" своїх кораблів у безпечніші місця.

В етері телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія передислокувала три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. Це сталося після ураження ворожого великого десантного корабля і підводного човна в тимчасово окупованому Севастополі.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Цей факт є показовим

За словами Плетенчука, те, що Росія забрала три великі десантні кораблі із Чорного моря та переправила їх до Азовського є показовим фактом.

Ці процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі,

– наголосив він.

Плетенчук зазначив, що уражений у Севастополі великий десантний корабель не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його "досить поважний вік".

Ба більше, саме цей великий корабель був учасником так званого "сирійського експресу". Так, він постачав озброєння та особовий склад, розв'язував логістичні проблеми для сирійського угруповання Росії.

Речник також підкреслив, що Росія вперше втратила підводний корабель.

Україна уразила "Самум": останні новини