Серйозна зброя, – Братчук розповів про важливість знищення Чорноморського флоту

Українські захисники вдарили 4 листопада по Керчі та пошкодили новітній російський ракетоносій "Аскольд". Та росіянам не варто називати своє залізяччя українськими історичними іменами.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що нині Україні треба діяти на упередження. Зазначимо, що момент прильоту по суднобудівному заводу зафіксували на відео.

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"Якщо говорити про малий ракетний корабель, там пускові установки – 8 "Калібрів". Серйозна зброя. Ще й новітня розробка", – сказав Братчук.

Україна уже не перший місяць демонструє у Чорному морі та території тимчасово окупованого Криму, що вона витісняє та паралельно знищує Чорноморський флот Росії та його інфраструктуру.

Це надзвичайно важливо. Цей флот забезпечує не лише сам себе. Згадаємо бази зберігання пального, БК тощо. Те, що працює на сухопутні угруповання (ворога – 24 Канал),

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Мовиться про російські війська на тимчасово окупованому півострові, а також на Запорізькому та Херсонському напрямках. Тому Україна б'є на упередження й буде це робити надалі.

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Агресія росіян

Ворог уночі проти 6 листопада атакував Одесу. Ця атака, переконаний Братчук, підтверджує те, що росіяни діятимуть агресивніше. Так окупанти хочуть показати свою присутність у Чорному морі. Мовляв, вони нікуди не ділися.

"Російські пабліки відкрито раділи цьому, що б'ють по Одесі. Але й говорили, що "це вам за Керч, за Сєдове". Тобто вони намагаються дійсно бути агресивнішими", – заявив речник Української добровольчої армії "Південь".

Зазначимо, що ввечері 5 листопада у Сєдовому було гучно. Там прилетіло у склад боєприпасів, які здетонували. За інформацією телеграм-каналів, вдарило й по ремонтній базі росіян. Там ворог, ймовірно, ремонтував вертольоти.

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