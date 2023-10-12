Збирають ракети до початку зимових холодів: де ворог базує кораблі-носії ракет "Калібр"

Російські військові активно переміщують судна до Новоросійська. Однак у тимчасово окупованому Криму досі зосереджена чимала кількість кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії.

Імовірно, окупанти накопичують ракети для того, аби атакувати енергетику України з настанням холодів. Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко. Він розповів, де росіяни базують кораблі-носії ракет "Калібр" та інші судна й катери.

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Росіяни взяли "паузу"

Як зазначив Риженко, кораблі-носії ракет "Калібр", які розташовані в Новоросійську, однаково можуть цілити по всій території України. Проте зросте час підльоту, що дозволить українським системам ППО краще підготуватися.

Але стріляти ракетами вони можуть. Зараз у них така невелика пауза. Я так розумію, що вони збирають ракети, аби з настанням холодів атакувати енергоструктуру,

– підкреслив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Зараз окупанти займаються патрулюванням – дивляться за судноплавством.

Риженко розповів, що у Севастополі та Новоросійську базуються по 5 десантних кораблів. Однак у Севастополі судна лише ремонтують. Зокрема, росіяни перемістили сюди підбиті "Оленегорський горняк" та "Мінськ".

Припустимо, судна лагодять завдяки запасним запчастинам з українського корабля "Костянтин Ольшанський", який окупанти захопили під час відомих кримських подій весни 2014 року.

Місця базування суден ЧФ Росії

За словами Риженка, наразі у Новоросійську розташовані близько 25 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії. Натомість у Севастополі – понад 60 суден, а в Керчі, Феодосії та Новоозерному – не менш як 10 кораблів.

Риженко про активність Чорноморського флоту Росії: дивитися відео

Протягом року спостерігалося переміщення новіших підводних човнів та кораблів з Севастополя до Новоросійська. Зараз усі сучасні судна, як-от фрегати, корвети, які несуть ракети "Калібр", а також наявні підводні човни, базуються у Новоросійську.

У Чорному морі продовжують базуватися велика кількість кораблів: сторожовий, корвети, десантні. В основному це кораблі радянської побудови. Їхнє призначення – блокування північно-західної частини Чорного моря. Вони можуть виконати ці завдання. Хоча розуміють ту небезпеку, яка зараз для них створюється,

– сказав Риженко.

Зауважимо, через це росіяни значно підсилили пункти базування суден охоронним ресурсом.

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