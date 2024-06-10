Доведеться їм тікати, – Лакійчук про присутність Чорноморського флоту в морі

Віднедавна Сили оборони почали контролювати Чорне море. Тож окупанти вирішили якнайдалі перебазувати великі десантні та малі ракетні кораблі – до Новоросійська, але все даремно. Відповідно Росія знову передислокувала судна в Єйськ, що в Азовському морі.

Цю акваторію, на жаль, українські військові поки не можуть повноцінно контролювати. Проте безпілотники й тут завдали удару по одному з російських кораблів. Відтак, як пояснив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, окупантам вкотре доведеться тікати.

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"Будемо гнати їх і з Чорного, і з Азовського морів. Але, на жаль, Азовське море поки вони контролюють. Оті загородження з барж та сіток прикривають не тільки Керченський міст, а весь Керч-Єнікальський канал та вхід до Азовського моря. Тож нашим дронам складно проникнути з Чорного моря в Азов", – наголосив Лакійчук.

Противник користується такою змогою. Так, днями велика група російських великих десантних та ракетних кораблів вийшла з Новоросійська та попрямувала в район Єйська, якраз-таки в акваторію Азовського моря, де проводяться навчання. Іншого безпечного району для підготовки сил у морі росіяни не мають.

Морем Україна дійсно не може дістатися в акваторію. Проте є українські літальні дрони, які все ж таки 9 червня завдали удару по одному з російських кораблів в порту Єйська. Днями раніше Сили оборони вдарили ракетами та БпЛА по Керченській поромній переправі та порту "Кавказ".

Тож хай шукають в іншому місці безпечну для себе гавань. Думаю, що не знайдуть <..> Крім того, атака безпілотниками по буксирі та баржі в Таганрозькій затоці – це також сигнал росіянам, що в Азовському морі ховатися даремно. Не виключено, що їм доведеться тікати кудись далі,

– зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

За його словами, російські малі ракетні кораблі можуть втекти, звідки прийшли – у Каспійське море. Утім, з великими десантними кораблями дещо інша ситуація. Вони туди не зможуть пролізти, тому можуть знову з'явитися на виході з Азовського моря.

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