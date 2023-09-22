Переховуються за цивільним судноплавством, – ЗСУ про Чорноморський флот Росії

Дедалі частіше російський флот зазнає потужних атак українських воїнів. Окупанти вже вивели всі свої кораблі з кримських пунктів базування. Агресор намагається переховуватися за цивільним судноплавством.

В ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, як діє російський флот у Чорному морі на тлі успішних атак наших захисників, передає 24 Канал.

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Росіяни прикривають кораблі цивільними суднами

Загарбники продовжують переховуватися за цивільним судноплавством.

Той самий оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керчинської протоки нібито для огляду цивільних суден є фактичною буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так само і цивільним судноплавством,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що кораблі та катери Чорноморського флоту Росії, прикордонної служби курсують в напрямку від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Агресор багато чого перевозить туди. Зокрема, великі десантні кораблі передислоковані в Новоросійському напрямку.

Бухти Севастопольська й інші кримські порти вже не такі затишні для росіян. Вони їх дуже рідко використовують, тяжіють до Новоросійської бази,

– зауважила керівниця пресцентру.

Наразі корабельне угруповання розгорнуте в кількості 9 одиниць у Чорному морі, одна – викриває надводну обстановку в Азовському. Ракетоносіїв серед них немає.

Агресор далі намагається максимально тиснути на цивільне населення. Так, у Криму окупанти знову посилили пошуки лояльно налаштованих до України громадян. Окрім того, проводять агітацію і переконання в силах протиповітряної оборони. Також заняття щодо порядку переховування і дій у випадку повітряної тривоги.

Водночас на Лівобережжі росіяни продовжують формувати загони тероборони з місцевого населення, тому що власних резервів їм не вистачає. Окупанти намагаються підтягувати з окупованого півострова те, що може їм допомогти. Зокрема, техніку й особовий склад. Однак, логістичні шляхи для них ускладнені, рух уповільнений.

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