Україна заблокувала Чорноморський флот Росії: яку загрозу він ще несе

Росія перебазовує свої кораблі з Севастополя до Новоросійська. Є думка, що ЗСУ функціонально заблокували ворожий Чорноморський флот. Однак не можна забувати, що окупанти мають ракетоносії та достатню кількість ракет.

Про це 24 Каналу заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Чорноморський флот Росії доведений до відчаю, тому загарбники можуть мститися у ракетний спосіб.

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Росіяни бережуть ракети

Наталія Гуменюк зазначила, що, очевидно, росіяни зараз бережуть ракети для повторення тогорічного періоду блекаутів. Це цілком ймовірно, адже ракети "Калібр" – високоточна зброя, яка може працювати по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Тому ми зараз намагаємось хоча б нейтралізувати їхній вплив на цивільне судноплавство корабельним способом, коли вони патрулювали більше районів Чорного моря, ніж зараз, і намагалися тероризувати там судна цивільного флоту,

– пояснила вона.

Зараз в окупантів лишається тільки повітряний спосіб. Це тактична авіація, за допомогою якої вони час від часу дошкуляють цивільному судноплавству, скидаючи у напрямку острова Зміїний або керовані авіабомби, або інші вибухові пристрої.

Гуменюк про російський флот: дивіться відео

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