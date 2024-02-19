Варіантів виживання немає: чи зможе Чорноморський флот протидіяти новим атакам

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що у відставку пішов командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов. Його звільнення пов'язують з низкою серйозних втрат окупантів в акваторії моря. Останнім відомим фактом стало знищення ВДК "Цезар Куніков".

Звільнений адмірал Соколов прийняв посаду відносно недавно – у серпні 2022 року. Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, додавши, що попередника адмірала також переслідували постійні невдачі.

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Чому звільнили командувача ЧФ

Віктора Соколова призначили на посаду після низки успішних операцій ЗСУ. Він нібито мав виправити ситуацію після того, як українські військові знищили крейсер "Москва" у березні 2022 року, завдавали ударів по нафтових вишках. Тоді ж Росія втратила острів Зміїний.

Спершу начебто спостерігалась активність адмірала. Він намагався перебудувати систему бойової підготовки, обіцяв Чорноморському флоту нові кораблі,

– розповів Андрій Риженко.

Цікаво, що цей командувач був на 10 років старшим від свого попередника – адмірала Ігоря Осіпова. До того ж начальник штабу, віцеадмірал Сєргєй Пінчук тоді залишився на своїй посаді, хоча до нього також були питання з приводу знищення крейсера "Москва".

Під командуванням Соколова у Чорноморському флоті сталася низка дуже серйозних втрат, які вже неможливо було приховати. Тут можна згадати про удар по штабу флоту в історичній будівлі в самому центрі Севастополя, знищення двох бойових кораблів – це великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Після цього була ліквідація ворожих корветів. Ба більше, новітній корвет класу "Каракурт" знищили за два тижні до того, як він мав увійти до складу Чорноморського флоту і стати носієм ракет "Калібр".

Потім знищення "Новочеркаська" у Феодосії ще й за дуже цікавих обставин. Ймовірно, корабель доставляв щось дуже серйозне, бо після влучання від нього фактично нічого не залишилось. І лише за лютий 2024 року росіяни вже втратили 2 кораблі – ракетний катер "Івановєц" і ВДК "Цезар Куніков",

– розповів Андрій Риженко.

Чи можуть окупанти протистояти Україні в морі

Відтак після знищення великого десантного корабля на півдні Криму, окупанти вирішили звільнити командувача свого флоту. Його місце зайняв колишній начальник штабу. Можна припустити, що росіяни зараз просто не готові протистояти Україні, боротися з морськими ударними дронами, крилатими ракетами.

На думку Риженка, кораблі радянської побудови не здатні цьому протистояти. Головна причина у їхній системі спостереження. Два крайні судна атакували вночі, тому окупанти могли просто не побачити дрони, або помітити їх в останні секунди перед ударом.

Якщо до цього додати те, що ми зробили дрони кращими та потужнішими, то варіантів вижити просто немає. Все це блокує російські кораблі в пунктах базування, або перетворює кожен їхній вихід у море у складну військову операцію,

– зауважив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Отже, можна припустити, що росіяни зараз щось перероблятимуть, змінять організацію, покращать навчання, можливо, навіть поставлять додаткову апаратуру, але це навряд чи врятує їх від подальших атак.

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