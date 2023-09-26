Ворожого флоту вже не існує: Україна здатна захистити Чорне море
Україна може самостійно захищати Чорне море та забезпечувати експорт зерна до Стамбула. ЗСУ активно працюють над знищенням Чорноморського флоту Росії.
Фактично Чорноморського флоту Росії вже не існує. Таку думку 24 Каналу озвучив голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.
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"Ми вже взагалі пересунули Чорноморський флот. По суті його вже не існує. Знищений не тільки крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту. Знищений також штаб та командування Чорноморського флоту", – зауважив він.Зверніть увагу! У Севастополі 22 вересня було уражено штаб Чорноморського флоту Росії. ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі якраз під час наради керівного складу. Саме тому російські генерали поранені, є втрати.
Унікальне явище
Юрій Романюк зазначив, що Україна сама забезпечила гарантовану закриту зону половини Чорного моря. Усією західною частиною зараз майже повністю може здійснюватись безпечне проходження усіх зерновозів з України до Стамбула.
Якщо якесь російське судно буде намагатись перетнути умовну лінію на захід моря та встановити небезпеку для українських зерновозів, то ЗСУ отримають координати та ворог буде точково знищений.
Тому росіяни бояться нападати. Вони можуть уразити, але системно зупинити доставку нашого зерна Чорним морем до споживачів через Стамбул вже майже нереально. ЗСУ позбавили їх спроможності. За останній місяць Україна сама почала контролювати та домінувати у Чорному морі, навіть не маючи свого Чорноморського флоту. Це унікальне явище,
– переконаний він.
Чорноморський флот Росії: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Чорноморський флот Росії буде знищено у будь-якому разі. Проте існує 2 варіанти розвитку подій – добровільна або примусова ліквідація. Втім, найкращим шляхом він вважає добровільну самоліквідацію.
- Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що після великих втрат у кораблях і керівному складі Чорноморського флоту Росія намагається змінити тактику для того, що не втратити всі свої кораблі від атак українських ракет. Однак навіть використовуючи обмежену кількість ракетоносіїв, країна-агресорка намагається погрожувати Україні "Калібрами".
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що навіть на тлі успішних ударів по Чорноморському флоту Росії в тимчасово окупованому Криму окупанти навряд чи передислокують свої кораблі.