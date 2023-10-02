Росія залучила стару морську авіацію у Чорному морі, – розвідка Британії

Морська авіація Чорноморського флоту протягом останніх декількох тижнів взяла на себе "особливо важливу роль" в операціях флоту. Причому для цього Кремль застосовує літак 1950 років.

Розвідка Великої Британії заявила, що до відповідних дій Росія вдалась у той час, коли флот намагається впоратися з паралельними погрозами на південному фланзі війни в Україні.

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Що кажуть у розвідці про дії росіян у Чорному морі

У Міністерстві оборони Великої Британії пояснили, що морська авіація Росії концентрується на операціях із морського повітряного патрулювання. За даними британської розвідки, їхня головна мета "швидше за все" – раннє виявлення безпілотних надводних суден.

Ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 "Чайка", розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в окупованому Криму. Варіанти бомбардувальників Су-24 FENCER і FLANKER здійснюють морські ударні операції, в тому числі щонайменше один нещодавній авіаудар по стратегічно розташованому острову Зміїний,

– заявили розвідники.

Ба більше, у Міноборони Великої Британії запевнили, що на фоні загроз атак по Севастополю російські окупанти можуть передислокувати до Новоросійська більшу кількість своїх військово-морських сил. Окрім того, російська армія намагається використовувати військово-морську авіацію, щоб мати вплив на північно-західну частину Чорного моря.

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