У Чорному морі на ворожій міні підірвалося судно під іноземним прапором

Сили оборони констатують, що у Чорному морі підірвалося на ворожій міні цивільне судно під прапором Панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з портів, що розташований на Дунаю.

Про це стало відомо у четвер, 28 грудня. У Збройних Силах зазначають, що корабель втратив хід і керування, а на верхній його палубі спалахнула пожежа.

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Панамський балкер підірвався на міні Росії

Аби уникнути затоплення судна, його капітан зафіксував на мілині. Водночас катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби виїхали, щоб негайно надати допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

Під час огляду судна та спілкування з капітаном було виявлено двох моряків, які були поранені,

– пишуть в Силах оборони Півдня.

Відомо, що одному з потерпілих лікарі надали допомогу на місці, іншого – доправили на дообстеження до найближчої лікарні. Стан постраждалого задовільний.

Разом з тим до судна під прапором Панами, що підірвалось на російській міні, спрямовували буксири для зняття балкера з мілини та доправлення його в порт.

Розмінування моря: важливі новини

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомляв нещодавно: Україна не зможе ввести в акваторію Чорного моря свої військові кораблі, які потрібні для розмінування. Власне, відповідні судна не пропускає Туреччина, пояснюючи це конвенцією Монтре – себто тим, що наша держава веде війну.

Також експерт Sonata Андрій Риженко констатував, що Росія навмисно заміновує Чорно море. До того ж викидає саме дрейфуючі міни, які модифіковані з малих морських якірних мін. Вони містять від 20 до 30 кілограмів вибухівки – для малого корабля це може бути фатальною кількістю.

Але є і хороші новини: певні країни Північноатлантичного альянсу мають на меті спільно розпочати розмінування Чорного моря від російських мін. Йдеться саме про Туреччину, Румунію і Болгарію, які мають вихід до акваторії та хочуть укласти відповідну угоду уже в недалекій перспективі.

Сили оборони Півдня наголошують, що питання розмінування моря залишається актуальним, але можливе воно за підтримки міжнародних партнерів. Часто й погода спричиняє труднощі в цьому ділі, однак робота триває всупереч усім поганим обставинам.