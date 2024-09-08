Росія тримає у Чорному морі ворожий корабель: яка небезпека
Джерело:Військово-морські сили ЗСУ
Російські окупати тримають в Чорному морі російський корабель, який може переносити до 4 ракет "Калібр". Також вороги тримають свій корабель у Середземному морі.
Речник Військово-морські сили ЗСУ розповів, що рівень загрози присутній постійно, проте ефективність крилатих ракет "Калібр" навіть у росіян викликає низку питань.
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Яка ситуація в морі
Військово-морські сили ЗСУ станом на 6:00 8 вересня 2024 року повідомили, що:
- в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі – ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі – 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
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За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 5 суден, з них 2 – продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор,
– заявили у Військово-морських силах ЗСУ.
Військові розповіли, що розповіли, що російські окупанти порушили Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).