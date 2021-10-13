Інцидент стався близько другої ночі 12 жовтня. Про це в коментарі 24 каналу розповіла речниця морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

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У човна вийшов з ладу двигун

Вона зазначила, що інформацію про небезпечну ситуацію отримав пост технічного спостереження острова Зміїний. Плавзасіб перебував за кілька кілометрів від острова.

Вони (екіпаж човна – 24 канал) звернулись по допомогу, тому що погода погіршилась і вони вочевидь розуміли небезпеку свого перебування у відкритому морі. В тому районі зазвичай вітри та течії можуть віднести на значну відстань від берега,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Екіпаж полагодив несправність самостійно

Катери та кораблі берегової охорони перебували неподалік, отож одразу розпочали пошуково-рятувальну операцію. Проте за кілька годин капітан вже повідомив, що двигун полагодили, отож човен самостійно може дістатись берега.

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В Ізмаїлі у порту горів буксир

Зазначимо, що 5 жовтня в Ізмаїлі у порту загорівся буксир. Судно перебувало на ремонті. Гасити полум'я вирушили близько 20 рятувальників. Одразу інформації, що стало причиною займання, не повідомили.