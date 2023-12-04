Поляки не пустили човен від США в Україну: у ДПСУ прокоментували інцидент
Джерело:"Укрінформ"
Польські протестувальники на кордоні не пропустили до України човен, який є частиною допомоги від США. Страйкарі вважають, що той – "дорога яхта", яку оформили як гуманітарку.
Патрульний човен SAFE Boats International від США для українських морських спецпризначенців заблокували на кордоні польські перевізники. У ДПСУ розповіли, що знають про цей інцидент.
Дивіться також "Ми не хотіли перешкоджати": в Угорщині підтвердили, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
Що сказали у Держприкордонслужбі
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що додатковою інформацією щодо блокування човна на польсько-українському кордону він не володіє. Посадовець нагадав, що учасники акції обіцяли не заважати руху гуманітарних вантажів, інших важливих вантажів для України, пального, швидкопсувних речей.
Втім, заявив речник, він не може дати оцінку, чи страйкарі дотримують свого слова і забезпечують можливість проїзду всіх цих категорій товарів, які перевозяться вантажівками.
Поляки блокують човен від США
Раніше аналітик громадської організації "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук розповів, що польські мітингувальники не пропустили до України патрульний човен від США, який перевозили вантажівкою. Цей човен є частиною допомоги України від американського уряду. Втім, перевізники цьому не повірили. Вони заявили, що той – "дорога яхта", яку оформили як гуманітарку. Судно не просто затримали, але й відправили у кінець черги.
Непроста ситуація на кордоні України та Польщі
- Починаючи з 6 листопада, польські перевізники блокують три КПП на кордоні для проїзду вантажівок з України: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". 27 листопада перевізники почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".
- Українські далекобійники на пункті пропуску "Краковець – Корчова" оголошували голодування. Згодом їм вдалося дійти згоди з мітингарями і погодити щогодинний пропуск для сімох вантажівок.
- 3 грудня відкрили новий пункт пропуску для порожніх вантажівок з України. Це рішення ухвалене у межах польсько-українського плану щодо деблокади кордону.
- У Кабміні заявили, що на блокадою кордону стоять не лише польські перевізники.