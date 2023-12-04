Поляки не пустили човен від США в Україну: у ДПСУ прокоментували інцидент

Польські протестувальники на кордоні не пропустили до України човен, який є частиною допомоги від США. Страйкарі вважають, що той – "дорога яхта", яку оформили як гуманітарку.

Патрульний човен SAFE Boats International від США для українських морських спецпризначенців заблокували на кордоні польські перевізники. У ДПСУ розповіли, що знають про цей інцидент.

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Що сказали у Держприкордонслужбі

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що додатковою інформацією щодо блокування човна на польсько-українському кордону він не володіє. Посадовець нагадав, що учасники акції обіцяли не заважати руху гуманітарних вантажів, інших важливих вантажів для України, пального, швидкопсувних речей.

Втім, заявив речник, він не може дати оцінку, чи страйкарі дотримують свого слова і забезпечують можливість проїзду всіх цих категорій товарів, які перевозяться вантажівками.

Поляки блокують човен від США

Раніше аналітик громадської організації "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук розповів, що польські мітингувальники не пропустили до України патрульний човен від США, який перевозили вантажівкою. Цей човен є частиною допомоги України від американського уряду. Втім, перевізники цьому не повірили. Вони заявили, що той – "дорога яхта", яку оформили як гуманітарку. Судно не просто затримали, але й відправили у кінець черги.

Непроста ситуація на кордоні України та Польщі