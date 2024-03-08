Чугуїв постраждав від російського обстрілу: дві люди травмовано
Джерело:Олег Синєгубов
Російська армія вночі 8 березня обстріляла місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень цивільні.
Їм оперативно надають допомогу медики, а на місці влучань також працюють екстрені служби. Це вже другий обстріл міста після того, як окупанти завдали удару по Куп'янську.
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Росіяни обстріляли Чугуїв
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок російського обстрілу у Чугуєві зафіксовано руйнування поруч з дев'ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.
Поранень зазнали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік,
– написав очільник Харківської області.
Синєгубов запевнив, що всі профільні служби працюють на місцях влучань, надаючи необхідну допомогу і допомагаючи ліквідовувати наслідки ворожого удару. Водночас глава ОВА не зазначив, чим цього разу обстріляли місто росіяни.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Окупанти завдали удару по Куп'янську
- Очільник Херсонської ОВА Олег Синєгубов також зазначав, що російські окупанти знову вдарили по місту Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки загинули дві людини.
- Синєгубов зауважив, що, за попередньою інформацією, ворог обстріляв Куп'янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Серед загиблих був один чоловік і одна жінка.
- Глава Харківської області також підкреслив, що через атаку у місті пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. На місці вже працюють екстрені служби, які допомагають розбирати завали, тому кількість постраждалих і загиблих ще може збільшитися.
- Також ввечері 7 березня ворог обстріляв Кіровоградську область. Повітряні сили попереджали про рух російської ракети у напрямку області.
- Згодом у області почули гучні звуки вибуху. За попередніми даними, це могла бути робота української протиповітряної оборони по ворожому об'єкту.
- Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що в Олександрійському районі після вибуху попередньо без наслідків. Однак усю інформацію щодо постраждалих і пошкоджень в області вивчають.