Burisma протистояла інтересам найнебезпечнішої людини в світі, – син Байдена про Путіна

В США виходить книга сина 46 президента Джо Байдена Гантера. У ній він розповів про роботу в українській газодобувнй компанії Burisma та про боротьбу з президентом Росії Володимиром Путіним.
Джерело:CBS Sunday Morning
Автобіографічна книга має назву "Прекрасні речі". Це слова, якими Гантер з братом Бо втішали один одного, коли дізналися, що у того рак мозку.
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Книга розповідає про роботу Байдена в Burisma
У книзі Гантер Байден розповів про те, як він боровся зі згубними звичками, а також про боротьбу проти Путіна під час роботи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma.
Байден-молодший переконаний, що розвиток в Україні таких газодобувних бізнесів як Burisma Group, став бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. За його словами, Росія намагалася атакувати Burisma через газ. Тому, зазначив Гантер, він не вважає помилкою входження до Ради директорів Burisma. Однак зізнався, що недооцінив, як це можуть використати проти нього.
Я знав одне – Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі,
– підсумував Гантер.
Книга Гантера Байдена / Фото Amazon
Скандал з Burisma: що відомо
- Гантер Байден у 2014 – 2019 році входив до керівництва компанії Burisma Миколи Злочевського.
- 25 липня 2019 року президент Володимир Зеленський поговорив з 45 президентом США Дональдом Трампом. Останній нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- Після оприлюднення розмови Конгрес США ініціював імпічмент Трампа, але він не відбувся через недостатню кількість голосів.
- У НАБУ ж заявили, що у справі Burisma порушення були у 2010 – 2012 роках. Однак Гантер працював у компанії з 2014 року, тож справу проти нього закрили.