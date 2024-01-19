У CNN спрогнозували, скільки ще триватиме війна і коли Україна піде в новий контрнаступ

Журналісти CNN опублікували велику статтю про те, чи здатні США підтримати Україну фінансово у 2024 році. Наприкінці матеріалу йдеться, що вирішальним стане 2025 рік, адже саме тоді Сили оборони зможуть спробувати піти в новий контрнаступ. 24 Канал переказує основне з матеріалу.

Думка, що 2024 рік буде перехідним, а 2025-й – переламним, не нова. Багато джерел прогнозують війну між Росією і НАТО – вона може початися вже 2025 року або й раніше.

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Коли і де може відбутися новий контрнаступ ЗСУ

У США вважають, що Україна у 2024-му буде працювати над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновлювати ЗСУ, чекаючи на "більші бойові дії у 2025 році". Імовірно, Росія так само.

Тож від західної підтримки залежить, чи протримається наша держава до імовірного нового контрнаступу. Зокрема, чи будуть у нас системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в південному окупованому місті Мелітополь, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки, сказав американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, і американські та західні офіційні особи не очікують, що ні Україна, ні Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році,

– пишуть журналісти.

Наразі обидві сторони занадто виснажені. Можливо, наступного року ситуація зміниться, а поки що росіяни масово обстрілюють українські міста та села, прагнучи залякати нас. Україна ж шукає способи поповнити лави ЗСУ і мобілізувати людей.

Україна чекає на допомогу вже зараз, Трамп зможе заблокувати те, що виділив Байден

Допомога від Сполучених Штатів критично важлива. Там розуміють, що Трамп може не тільки припинити фінансувати Україну, а й порозумітися з Путіним. Тож слід не тільки встигнути виділити допомогу, а й виплатити гроші до виборів. Інакше "кошти з 2024 фінансового року, які ще чекають на витрату, можуть бути заблоковані Трампом".

Якщо "трубопровід пересохне": що буде, якщо Україна не отримає кошти від США

У короткостроковій перспективі це не стане критичним, говорять в американській розвідці. Росія намагається перегрупуватися, і це дає ЗСУ можливість виграти час. А от у довгостроковій перспективі Москва може наростити поставки зброї з Ірану та Північної Кореї.

Європа також "на дні бочки з постачанням" і починає відмовлятися від певної допомоги. А славетні операції з ударами по Криму Сили оборони здійснюють саме західною зброєю.

Звісно ж, відсутність допомоги матиме і психологічний ефект – мовляв, "США не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі".

Скільки ще триватиме війна

Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, швидше за все, триватиме набагато довше. Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки. У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще до п'яти років,

– підсумовують журналісти.

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