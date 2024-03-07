"Вовки да Вінчі" відновили традицію складати присягу добровольця у пам'ять про Дмитра Коцюбайла

7 березня – роковини смерті Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Рік тому він отримав поранення під Бахмутом і, попри швидку допомогу, врятувати його не вдалося.

У роковини загибелі Героя бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" прийняли присягу добровольця. Як розповіли в коментарі журналістці 24 Каналу в пресслужбі, така традиція існувала за часів, коли підрозділ був добровольчим батальйоном.

Важливо "За свою свободу треба боротися": пам'яті легендарного Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

"Вовки Да Вінчі" відновили присягу добровольця

7 березня 2023 року Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло отримав смертельне поранення. Бійці "Вовків Да Вінчі" зранку прийшли на Аскольдову могилу, де похований Герой, щоб вшанувати пам'ять про нього. Також воїни прийняли присягу добровольця.

Як пояснили у пресслужбі "Вовків Да Вінчі", у період, коли підрозділ був добровольчим батальйоном, існувала традиція давати присягу добровольця. Вона була дуже важлива для Героя Дмитра Коцюбайла, тому нині вирішили відновити цю традицію.

Для нас важливо у цей день зробити не плач, а навпаки – згуртувати націю довкола сильних наративів і довкола такої сильної, легендарної постаті як Дмитро Коцюбайло. Згуртувати для того, щоб і далі боротися з ворогом для перемоги,

– наголосили у пресслужбі "Вовків Да Вінчі".

"Вовки Да Вінчі" вшанували Героя та склали присягу добровольця / Фото Валентини Поліщук

Склав присягу добровольця і двоюрідний брат Героя – Павло Рудницький з позивним "Рудя". Нині він у складі підрозділу "Вовків Да Вінчі" дає відсіч окупантам та протистоїть російській агресії.



Брат "Да Вінчі" Павло Рудницький з позивним "Рудя" / Фото Валентини Поліщук

Загибель "Да Вінчі" під Бахмутом

Володимир Зеленський 7 березня повідомив, що під Бахмутом 7 березня загинув Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". "Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло", – написав тоді президент України, повідомляючи про трагічну втрату.

Як стало відомо згодом, життя Героя обірвав ворожий обстріл. Окупанти почали гатити з "Градів" і один з уламків завдав смертельного поранення.

Провести в останню путь Героя України прийшли Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Резніков. Поховали Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла 10 березня на Аскольдовій могилі.

Під час прощання з Героєм на той час чинний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став навколішки перед матір'ю та коханою "Да Вінчі". Таким чином він висловив найщиріші співчуття.