Допоможуть при контрнаступі на Півдні: військовий експерт про далекобійні снаряди ЗСУ

В Маріуполі активно розквітає "бавовна". І російські пропагандисти визнають, що по окупованому місту долітають саме керовані бомби GLSDB дальністю 150 кілометрів – їх запускають з HIMARS.

Проте військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман зазначив, що точних підтверджень, що в Маріуполі були використані GLSDB немає. Про це він розповів 24 Каналу. Однак він додав, що для української РСЗВ "Вільха-М" вже є ракетні снаряди дальністю до 110 кілометрів, і в перспективі можуть бути до 150 кілометрів.

Дивіться також Велика Британія поставить Україні далекобійні ракети, – Зеленський

Непоганий компроміс

За його словами, якщо буде масовано використовуватися GLSDB, то українські сили зможуть дістати майже по всій окупованій території і навіть до північного Криму.

В такому випадку можуть бути постійні ураження не тільки тактичних, але й оперативних тилів противника. І це полегшить наступ, якщо він дійсно відбудеться на Півдні,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, снаряди з дальністю 150 кілометрів – це непоганий компроміс, поки Україна не отримала далекобійні ракети ATACMS. Для виконання найближчого оперативного завдання ЗСУ цих ракет вистачить.

"Якщо дійсно відбудеться успішний наступ по розтину сухопутного коридору до Криму і українські сили просунуться на Південь поблизу до моря, то звідти вже можна буде діставати по півострову за допомогою 150-кілометрових ракет. І при достатній кількості таких ракет від них буде дуже велика користь", – вважає Гендельман.

Як змінить ситуацію на фронті далекобійна зброя: дивіться відео

Додатковий клопіт ворогу – це добре

Він зазначив, що використовування 150-кілометрових снарядів може змінити ситуацію на фронті, як влітку це зробила поява 80-кілометрових для HIMARS. Тоді вони завдали нищівні удари по складах в тилу окупантів, і їм довелося відводити склади якомога далі від лінії фронту.

Зараз з ракетами радіусом дії 150 кілометрів можна повторити той самий ефект, тим більш, що у тому самому Маріуполі відступати нема куди – позаду море. Тому окупантам залишиться розосереджувати склади по території та робити їх дрібнішими, а також підсилювати силами ППО,

– зауважив військовий експерт.

Він відзначив, що все це спричинить додатковий клопіт противнику.

"А на війні додатковий клопіт ворогу – це завжди добре", – додав Давид Гендельман.

Що відомо про українську РСЗВ "Вільха-М"