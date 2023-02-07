Може рухатися на кілька тисяч кілометрів, – Черник припустив, про яку зброю говорив Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв'ю натякнув, що Україна має далекобійну зброю, якою ми можемо бити по військових цілях на території Росії.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, яку саме зброю ймовірно мав на увазі Данілов і чому саме вона має вирішальне значення у війні.

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Техніка може брати на борт сотні кілограмів цікавих приладів

На особисту думку військового експерта, війна в Україні кристалізувала початок восьмого покоління воїн.

Воно характеризується застосуванням якнайбільшої номенклатури різних класів безпілотних летальних апаратів. В першу чергу – дронів,

– зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що науково-технічний прогрес сягнув так високо і так далеко, що в найрізноманітніший комплектації – від дизель-бензонованих двигунів до реактивних – дана техніка може рухатись на кілька тисяч кілометрів і брати на борт сотні кілограмів найрізноманітніших цікавих приладів.

"Інколи ці прилади мають унікальну властивість в якийсь спосіб самозапалюватись і вибухати", – додав Петро Черник.

В Україні випробували власний ударний дрон: що про нього відомо

На початку грудня державний концерн Укроборонпром оголосив про початок випробувального терміну вітчизняного безпілотника.

Випробування безпілотника тривали близько місяця. Тепер розробка дрона досягла етапу, коли про нього не можна нічого говорити.

Працівники концерну намагалися максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуються до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави.

Ще 17 жовтня в Укроборонпромі анонсували вихід нового безпілотника. Це сталось після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.

Дальність польоту дрона – 1000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів. Злітна вага пристрою – 200 кілограмів.

Відомо, що побудували безпілотник згідно з завданням, яке на початку серпня озвучив Головнокомандувач Валерій Залужний.

Українська компанія розробила новий безпілотник "Шарк". У компанії зазначили, що "акула" сконструйована для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, безпілотник може вести глибоку аеророзвідку.