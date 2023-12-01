Далекобійні бомби GLSDB: які об'єкти росіян можуть вражати

Україна нарешті може отримати давно обіцяні далекобійні бомби GLSDB. Вони дуже допоможуть ЗСУ на фронті.

Військовий оглядач Денис Попович озвучив 24 Каналу думку, що під ударом опиниться ворожа логістика. Тим часом у Білому домі відповіли, на якій допомозі Україні зосередяться взимку.

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Які об'єкти росіян уражатимуть GLSDB

Попович розповів, що ці бомби запускаються з платформи HIMARS. Це знайомі нам системи. Вони летять на відстань 150 – 160 кілометрів. Тобто, це далекобійна зброя, яка нам у принципі необхідна. Зараз ми потрохи почали отримувати ATACMS з дальністю дії 165 кілометрів.

Вони завдали шкоди нашому ворогу. Тепер у нас є ще один додатковий засіб далекобійної дії, які стануть нам дуже в пригоді для того, щоб ефективно вражати передусім ті об'єкти, що розташовані в тилу ворога, порушувати логістичні зв'язки тощо,

– зазначив військовий оглядач.

Він додав, що ці бомби здатні виконувати ті завдання війни, які дуже необхідно реалізовувати.

Попович про те, які об'єкти росіян можуть уражати бомби GLSDB: дивіться відео

Наскільки GLSDB можуть змінити хід війни

Військовий оглядач продовжив, що не можна поспішати з висновками, мовляв, ці бомби дуже сильно змінять хід війни. На його погляд, узагалі зараз немає такого окремого озброєння, яке б могло саме по собі змінити хід війни.

"Тут потрібно в комплексі, всього побільше, як то кажуть. Така історія про снаряди та боєприпаси. Їх так само треба якнайбільше", – зауважив Попович.

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