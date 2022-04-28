Далі – повне ембарго, – ОП про відмову Shell купувати російську нафту

Нафтовий гігант Shell відмовився купувати російську нафту, що стало ще одним сигналом для Кремля щодо неминучості ембарго. Росію очікує повне нафтове ембарго за військову агресію проти України.

Чіткий сигнал для всієї галузі, – ОП

Про це у твітері написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення Shell відмовитися від нафти з Росії. Він заявив, що російська нафта стає токсичною.

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За словами Подоляка, крок Shell – це чіткий сигнал для нафтової галузі. Він також зазначив, що наступний крок – це повне ембарго на російську нафту.

Російська нафта стає токсичною в будь-яких проявах. У нафтогазовому гіганті Shell повідомили, що відмовляються купувати будь-які суміші з російським вмістом. Чіткий сигнал для всієї галузі. В ОП над протидією схемі блендів працювала команда Андрія Єрмака. Далі – повне нафтове ембарго,

– написав радник Єрмака.

Що відомо про російську нафту

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