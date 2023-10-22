"Вони були нереально щасливі": друзі загиблого подружжя з Запоріжжя поділилися спогадами про них

У ніч на 18 жовтня росіяни завдали цинічного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Відомо, що внаслідок терористичної атаки загинуло 5 містян, серед яких було молоде подружжя – Данило Коваленко та Діана Гайдукова.

Відомо, що 16 листопада, трохи менше як за місяць після загибелі, пара мала святкувати річницю разом. Однак, всі їх плани обірвалися в ту трагічну ніч.

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Росіяни забрали життя молодої сім'ї

Данило, Діана разом з батьками жили в їхній квартирі всі разом. Почувши вибухи, вони всі пішли в коридор, але потім Діана швидко забігла в кімнату за речима. Данило пішов за нею, після чого прямо в зовнішню стіну кімнати влучила російська ракета.

Хлопця відкинуло вибуховою хвилею. Його майже одразу знайшов батько та намагався врятувати його – на жаль, невдало. Тіло Діани вдалося знайти лише через день, ввечері. До цього часу рідні сподівалися, що вона жива.

Батьків хлопця у момент удару сильно контузило. Щодо тата Данила, то він отримав невеликі травми, а мати має опіки на обличчі та ногах, а також дрібніші травми. Разом з ними проживало троє котів, але вдалося врятувати лише одного – старого і беззубого рудого Бєню.

Подружжя пасувало одне одному

Діана та Данило почали зустрічатися під час повномасштабної війни, через чотири місяці хлопець освідчився – прямо у бомбосховищі. Відсвяткували вони без зайвого пафосу – вдвох у кафе. Через місяць – 16 листопада, вони мали святкувати першу річницю. Також 27 листопада Діна мала відсвяткувати 21-річчя.

Їм не треба була показуха, пишні плаття, гулянки на триста людей. Вони зробили це для себе. Вони були нереально щасливі, тонули одне в одному,

– розповіла троюрідна сестра Діани, Анастасія Гайдукова.

Сестра наголосила, що вони розуміли, що війна може в будь-який момент їх розлучити, і що треба цінувати кожну хвилину. Вони обоє були творчими людьми. Діана вивчала готельно-ресторанну справу в місцевому університеті, підробляючи баристою в кондитерській, а також мріяла стати графічною дизайнеркою.

Діана Гайдукова вміла радіти дрібницям / фото CTRL_DI

Данило ж був музикантом – той мав акустичну гітару, і електро, і укулеле, і сопілку, і калімбу. Згодом з'явився студійний мікрофон, і він почав записувати пісні. Хлопець мав навіть два канали на ютуб – він мріяв стати крутим виконавцем.

Він завжди робив щось творче. Так, ці відео не стали дуже популярними, але він робив те, що веліло йому серце,

– каже його друг Назар.

Данило Ковалено був душею компанії /фото TAAALOONN

Друзі та рідні описують Данила як харизматичного хлопця, який мав багато талантів. Він завди міг підтримати та відчував, коли людям погано. Друг хлопця Андрій наголосив, що той був дуже важливою людиною в їх компанії, і в його житті. Він додав, що тепер має всередині пустоту, яка, мабуть, нічим не заповниться.

Удар по багатоповерхівці – головне

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по українських містах. У ніч на 18 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. Ворог влучив у багатоповерхівку. Окупанти зруйнували 8 квартир. Загинуло 5 людей – окрім Данила і Діани померли голова ОСББ з дружиною, а також ще одна людина.Окрім того, є дані про постраждалих.

Відомо, що попередньо росіяни використали ракети С-400, які можуть досягнути Запоріжжя від 32 до 42 секунд. Жителів п'ятиповерхівки відселили – демонтувати весь будинок не планують.