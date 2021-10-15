Данілов натякнув, що міністр Абрамовський може втратити посаду

Рада національної безпеки і оборони 15 жовтня звернулася до Кабінету міністрів. Просять перевірити якість роботи керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністерство недостатньо виконує укази президента. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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До керівництва Міністерства є питання

Данілов зазначив, що РНБО звернулась до прем'єр-міністра з проханням розглянути питання якості роботи керівництва Міністерства. Це можуть зробити вже на найближчому засіданні уряду.

Ймовірно, Данілов мав на увазі роботу міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського.

Що говорили про відставку Абрамовського раніше

Раніше ЗМІ писали, що у Кабміні можливі кадрові перестановки. Стверджували, що під загрозою звільнення перебувають 4 – 5 міністрів. Зокрема, й Абрамовський.

Серед інших кандидатів на звільнення називали віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністерку соцполітики Марину Лазебну, міністра оборони Андрія Тарана, міністра економіки Олексія Любченка.

Зауважимо, 4 жовтня у ЗМІ з'явилась інформація, що Абрамовський написав заяву про відставку. Однак сам чиновник спростував це. Тож новина про заяву була фейком.