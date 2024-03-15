"Війна прийде на територію Росії": Данілов різко пригрозив Путіну
Джерело:Олексій Данілов
Вдень 15 березня у Росії розпочалися вибори на пост президента країни-агресорки. Секретар Ради національної безпеки й оборони України прокоментував сьогоднішні події та пригрозив Путіну.
Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін глибоко помиляється, якщо вважає, що війна не прийде на територію країни-агресорки. Таку думку він висловив з приводу дій РДК та легіону "Свобода Росії".
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Путін помиляється
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російському диктатору не варто сумніватися в тому, що війна зачепить і його державу. За його словами, наразі у Росії спостерігається дуже проста ситуація.
Він зазначив, що росіяни мають право піти та проголосувати на своїх виборах, що вони й роблять. Однак він додав, що Путіну не варто бути аж надто самовпевненим.
Я хочу сказати, що якщо Путін вважає, що війна не прийде на території Росії, він глибоко помиляється. Вона прийде і прийде доволі далеко. І якщо на сьогодні вони вже починають потерпати на відстані 800-900 кілометрів, то, повірте, найближчим часом це вже будуть тисячі кілометрів,
– зауважив Данілов.
Посадовець наголосив, що Україна не дасть "спокійно жити цій потворі" до того часу, поки він не забереться з нашої території.
Російські псевдовибори на пост очільника держави: останні новини
- У Росії 15 – 17 березня стартували вже п'яті "вибори" Владіміра Путіна. У перший день так званого "волевиявлення" у Московській області Росії з'явились листівки проти російського президента.
- В українському МЗС закликали ігнорувати так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Адже країна-окупант порушує норми та принципи міжнародного права.
- Головне управління розвідки повідомило, що міноборони Росії дозволило військовим голосувати без явки на виборчій дільниці. Таке рішення значно полегшує фальсифікацію результатів.
- Однак у день виборів система електронного голосування раптово перестала працювати. Росіяни не можуть проголосувати, або ж їхні голоси не зараховуються зовсім.
- На окупованих територіях також почалося "голосування". Там людей змушують брати в ньому участь, погрожуючи конфіскацією майна, репресіями. Також по вулицях їздять автівки з гучномовцями.